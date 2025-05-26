İlhan Şeşen kimdir? İlhan Şeşen kaç yaşında, nereli?

İlhan Şeşen kimdir? İlhan Şeşen kaç yaşında, nereli?
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Türk müziğinin ve televizyon dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olan İlhan Şeşen kimdir sorusu, hem genç nesil hem de sanatseverler tarafından merak ediliyor.

Söz yazarı, besteci, yorumcu ve oyuncu kimliğiyle tanınan İlhan Şeşen, sanat dünyasında uzun yıllardır aktif olarak yer almıştır. Peki, İlhan Şeşen kaç yaşında ve nereli? 1968 yılından bu yana müzikle iç içe olan usta sanatçı, aynı zamanda Grup Gündoğarken'in de kurucularındandır. İşte İlhan Şeşen'in hayatı, kariyeri ve bilinmeyen yönleri…

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

18 Haziran 1948 tarihinde Manisa'da doğdu. 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında Kavga başlığını taşıyan ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.

1994 yılında Aşk Haklı başlıklı ilk solo albümünü çıkardı. TRT'de Gençler Haklı ve 1995 yılında bir özel kanalda Arka Pencere adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Amcam Burada adlı bir de radyo programı hazırladı. 2001 yılında ikinci solo albümü olan Neler Oluyor Bize'yi yayınladı. Ardından 2003 yılında Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim albümünü çıkardı. Bu albümü yayınladığı dönemde, 2003-2004 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004-2006 yılları arasında atv'de yayınlanan Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı. 2005 yılında 4. albümü Aşk Yalan'ı çıkardı. 2007-2009 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Annem adlı dizide rol aldı. 2012 yılında Star TV'de yayınlanan Hayatımın Rolü adlı dizide oynadı.

İlhan Şeşen kimdir? İlhan Şeşen kaç yaşında, nereli?

Ayşegül Aldinç'in Farketmez, Nükhet Duru'nun Aşık Oluyorum Eyvah, Leman Sam'ın Rüzgâr ve Ayrılığa Dayanamam, İzel-Ercan'ın Geri Dön, Kerim Tekin'in Yine Beni Sev, Metiner'in Gördüğüme Sevindim, Yonca Lodi'nin Aşk Layık Olanda Kalmalı ve Fal, Kenan Doğulu'nun Ellerimde Çiçekler şarkıları Şeşen'in yazıp bestelediği ve ilk olarak başka sanatçıların seslendirdiği başlıca şarkılardır.

2018'de kendi yazdığı şarkılardan oluşan ve başka sanatçıların seslendirdiği saygı albümü Hediyem yayımlandı.[3] 2017'den beri Sunay Akın'la birlikte Aşk Şarkıları ve Öyküler başlıklı gösteride sahne alıyor. Şeşen, 2019 yılında ise Hayatım Hikaye başlıklı ilk kitabını yazdı.

Aralık 2023'te, akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. Türk müziğinin usta isimlerinden İlhan Şeşen, uzun süredir mücadele verdiği kansere yenik düştü. 2023 yılında akciğer kanserine yakalanan ve o tarihten bu yana tedavi gören sanatçı, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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