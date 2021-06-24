İletişim Başkanı Altun, Saldırıya Uğrayan İha Muhabiri Uslu ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletti.

İletişim Başkanı Altun, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'deki çiftliğinde yıkım çalışmalarının takibi sırasında darp edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'yu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İHA muhabiri Uslu'nun görevi başında böyle menfur bir saldırıya uğramasından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden İletişim Başkanı Altun, "Çok kızdım, öfkelendim, canım sıkıldı. Bu gerçekten kabul edilemez. İnşallah en kısa zamanda şifa bulursunuz. Cenab-ı Allah'tan bunu niyaz ediyorum. Bu barbarlık ve kan donduran, insanlık dışı bir saldırı. Siz orada mesleğinizi yapıyorsunuz. Bir gazeteci olarak orada bulunuyorsunuz. Dünyanın neresinde olursa olsun bu bir haber. Orada kaçak bir yapı yıkılıyor, bilinen bir kişinin yapısı. Bunu sizin haber yapmanızdan daha doğal bir şey daha olamaz. Ağzından basın özgürlüğünü, vatandaşın haber alma özgürlüğünü düşürmeyenler, şimdi seslerini çıkarmıyorlar. Burada resmen suçlarını bastırmak için kötülük yapmış durumdalar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz bunun peşini bırakmayacağız" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Mustafa Uslu'ya selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Habercilik görevini yerine getiren Uslu'ya karşı böyle bir barbarlığın ve saldırganlığın kabul edilemez olduğunu vurgulayan İletişim Başkanı Altun, "Hem şahsım hem de kurumumuz adına her zaman yanınızdayız, arkanızdayız. Saldırganların da hukuk önünde hesap vermesi için olayın takipçisi olacağız. Elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Gerçekten çok büyük bir soğukkanlılıkla bu vahşete karşı durmuşsunuz. Sizi onun için de tebrik ediyorum. Çok geçmiş olsun. Rabbimden şifa diliyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. " diye konuştu.

İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Siz görevinizi yapıyorsunuz. Orada bir basın mensubunun böyle bir saldırıya uğraması benim hem yürüttüğüm görev adına da hem de insan olarak tepki göstermem gereken bir şey. Bu siyaset üstü bir şey, ideoloji üstü bir şey. Ne yazık ki bu barbarlığı yapanları da tanıyoruz. Bu çok adice bir saldırı. Hukuk önünde bu faillerin hesap vermesi için biz süreci yakında takip edeceğiz. Bunlar size çok farklı şekillerde sağdan soldan yaklaşmaya çalışacaklardır. Siz gözünüzü budaktan sakınmayın. Hiçbir şekilde tedirginliğiniz, korkunuz olmasın. Sonuçta burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada devlet var, nizam var. Bu barbarlığı yapanlar hesap verecekler. Hiç endişeniz olmasın. "

İletişim Başkanı Altun, 25 Ekim'de gerçekleşecek düğünü dolayısıyla da İHA muhabiri Mustafa Uslu ve müstakbel eşini tebrik ederek, kendilerine mutluluklar diledi.

İHA muhabiri Uslu da kendisine sürecin başından bu yana destek olduğu için İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre