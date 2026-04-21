Gabriel Sara'nın yakın arkadaşı Noa Lang'ın yerine Galatasaray'a geliyor

Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen Galatasaray, Hollandalı oyuncunun yerine transfer edeceği ismi de belirledi. Sarı-kırmızılılar, Gabriel Sara'nın Norwich City'den takım arkadaşı olan genç yıldız Jonathan Rowe'u kadrosuna katmak istiyor.

  • Galatasaray, Noa Lang'ın sözleşmesindeki 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
  • Galatasaray, Noa Lang'dan boşalacak sol kanat pozisyonu için Bologna'dan Jonathan Rowe'yi transfer listesine ekledi.
  • Jonathan Rowe, bu sezon Bologna'da 35 maça çıkarak 6 gol ve 4 asist yaptı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Serie A ekibi Napoli'den kiralanan Hollandalı yıldız Noa Lang için kararını verdi.

NOA LANG'A ELVEDA

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray yönetimi, Noa Lang'ın sözleşmesinde yer alan 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Beklentilerin uzağında kalan Hollandalı kanat oyuncusunun, sezon sonunda kulübü Napoli'ye geri döneceği ifade edildi. 

GÜNDEMDEKİ İSİM GABRIEL SARA'NIN YAKIN ARKADAŞI

Noa Lang'dan boşalacak sol kanat pozisyonu için rotasını yine İtalya'ya çeviren Galatasaray, Bologna forması giyen Jonathan Rowe'yi listesine ekledi. 22 yaşındaki İngiliz oyuncu, sezon başında Marsilya'dan 17 milyon Euro bedelle transfer edildiği Bologna'da dikkat çekici bir performans sergiledi. Haberin en dikkat çekici detayı ise Rowe'nin, Galatasaray'ın yıldız orta sahası Gabriel Sara ile olan yakınlığı. İkili, daha önce İngiltere'de Norwich City forması giyerken birlikte oynamış ve sahada yakaladıkları uyumla dikkat çekmişlerdi.

SEZON RAKAMLARI 

Sezon başında Marsilya'dan 17 milyon Euro bonservis karşılığında Bologna'ya transfer olan Jonathan Rowe, bu sezon toplam 35 maça çıktı. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

Ekim Devrim Manduz
