İletişim Başkanı Altun'dan Turgut Reis paylaşımı
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İletişim Başkanı Altun'dan Turgut Reis paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün Turgut Reis'in Trablus'taki türbesi Türkiye-Libya dostluğunun ve kardeşliğinin nişanesidir.

15.08.2020 12:36 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:44

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün Turgut Reis'in Trablus'taki türbesi Türkiye-Libya dostluğunun ve kardeşliğinin nişanesidir." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter'dan, "Bundan tam 469 yıl önce bugün, Osmanlı donanmasının şanlı komutanlarından Turgut Reis Trablus'u kuşatmış, bir gün sonra yani 15 Ağustos 1551'de ise Trablus'u teslim almıştır. Bugün Turgut Reis'in Trablus'taki türbesi Türkiye-Libya dostluğunun ve kardeşliğinin nişanesidir." paylaşımında bulundu.

Fahrettin Altun'un paylaşımında yer verdiği vidoda, tarihi unutan siyasetçinin pusulasız gemi kaptanına benzediği belirtildi.

Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda karalarda olduğu gibi denizlerde de çok kudretli olduğunun anımsatıldığı videoda, "Osmanlı denizcileri Cezayir, Libya ve Tunus başta olmak üzere Akdeniz'in her bölgesinde haçlı kuvvetlerine karşı sayısız zaferler elde etmişti. Osmanlı denizcileri arasında en önemli isimlerden biri Turgut Reis'ti. Avrupalılar, tüm Akdeniz'e korku salan Turgut Reis'e Dragut yani 'ejderha' adını vermişlerdi." ifadelerine yer verildi.

Trablus'un İmparator Şarlken tarafından işgal edilmesinden sonra, Osmanlı'nın şehrin bağımsızlığı için durmaksızın akınlar düzenlediği vurgulana videoda, 32 yıl süren mücadelenin ardından Turgut Reis'in büyük bir zaferle Trablusgarb'ı, 15 Ağustos 1551'de Osmanlı topraklarına kattığı anımsatıldı.

Trablusgarp Fatih'i Turgut Reis'in şehrin valiliğine getirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Ülkenin sahil kısmıyla çöl bölgesini sosyal, siyasi ve ekonomik olarak birleştirdi. Kent, onun döneminde huzur ve refaha kavuştu. Trablusgarp, Osmanlı Devleti'nin ve İslam aleminin savunulması açısından Akdeniz'in en önemli ileri karakolu haline geldi. Turgut Reis 5 Ağustos 1552 tarihinde Ponza Deniz Muharebesi'nde Andrea Doria komutasındaki Cenova donanmasını yendi. Bu zaferin ardından Akdeniz Beyler Beyi ilan edildi. Libya ile beş asır öncesine dayanan tarihsel ve kültürel bağlarımız 'neden oradayız?' sorusunun en anlamlı cevabı niteliğinde. Türkiye'nin bölgedeki varlığı Libya halkının birlik ve bütünlüğünü korumak, bağımsızlığını ve iç barışını garanti altına almaktadır. Bugün Turgut Reis'in türbesi Türk-Libya dostluk tarihinin ortak anıtı olarak dimdik ayakta durmaya devam etmektedir. Doğu Akdeniz'de en büyük kıyıya sahip Türkiye'nin Akdeniz'deki teşebbüsleri, ülke çıkarları ve bölge barışının korunmasının en güçlü teminatıdır. Ruhun Şad olsun Turgut Reis."

İletişim Başkanı Altun'dan Turgut Reis paylaşımı

Kaynak: AA

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