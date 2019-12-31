İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda

31.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:02

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ı (53) evinin önünde, 20 dakika sonra da Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in evine giderek, eşi Hatice Gülcemal'i aynı tabancayla öldüren ve saklandığı evde operasyonla yaralı yakalanan Enver Yıldız'ın (30) tedavisi tamamlandı. 1 polis memurunu da yaralayan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Torbalı'da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park, Pazar günü saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki evine girerken, apartmanın önünde bekleyen bir kişi tarafından durduruldu. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bu kişi, tabanca ile Dr. Park'a ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dr. Park, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Dr. Park, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Kaynak: DHA