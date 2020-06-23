İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun göreve başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun göreve başladı

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun görevine başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun göreve başladı
23.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:50

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun görevine başladı.

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü görevini sürdürdüğü sırada Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Ali Tosun, görevine başladı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül'den görevi devralan Tosun, şöyle dedi:

"Bu gün itibariyle Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladım. Zonguldak halkımıza ve eğitim camiasına saygılarımı sunuyorum. Zonguldak eğitimine, geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak adına bizleri bu göreve layık görenlere şükranlarımı arz ediyorum. Emeğin ve alın terinin başkenti Zonguldak İlimiz ülkemizin en güzide şehirlerinden biridir. Yüce Allah'ın nimetlerini eksik etmediği ilimizin, eğitim anlamında hak ettiği değere ulaşabilmesi için birlikte yürüyeceğimiz bu yolda, ilk günün heyecanı ve gayreti ile çalışmalarımıza yön vereceğimizi bilmenizi isterim. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda bilgiye donanmış, özgüveni yüksek, bilimi ve teknolojiyi tüketen değil üreten bir nesil yetişmesi için gayret edeceğiz. Toplumu oluşturan, millet ruhunu meydana getiren, şahsiyeti kuran, eğitimdir. Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimizden öncelikli beklentilerimiz; kendilerini keşfederek iyi yetişmiş, dünyayı tanıyan, kendine güvenen, araştıran ve sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı birey olmalarıdır. Bu süreçte velilerimizin, akademik ve bilimsel camianın, sivil toplum kuruluşlarının ve eğitimin tüm paydaşlarının desteğini ve sorumluluk almalarını bekliyoruz. Bu hedefe yürürken gücümüz, değerli yönetici ve fedakar öğretmen arkadaşlarımızın özverisi ve gayreti ile velilerimizin desteği olacaktır. Mesai mefhumu gözetmeksizin Zonguldak'tan başlayarak her alanda daha büyük ve güçlü Türkiye için, dinamik eğitim camiasının işbirliği ile öğrenme ve öğretmeye duyduğumuz heyecanı, inancı ve azmi el birliğiyle daha güçlü kılacağız. Bu uğurda birlikte düşüneceğiz, konuşacağız, anlatacağız, ekip ruhuyla hareket ederek güçlü mevcut potansiyelimizi; proje temelli her biri umudumuz olan öğrencilerimizin mutlu ve etkin bir geleceğe ulaşmaları için en iyi şekilde geliştireceğiz. Görevime başlarken ekip arkadaşlarıma, Okul/Kurum yöneticilerimize, öğretmenlerimize, personelimize ve velilerimize saygı ve selamlarımı sunar, eğitim camiasının temel unsuru olan sevgili öğrencilerimizin eğitim adına attığı her adımın başarıya dönüşmesini temenni ederim. Zonguldak'ta eğitime dair sözü, fikri, projesi olan herkese ve eğitimin tüm aktörlerine gönlümüzün de makamımızın da kapısı her daim açık olacaktır. Bu düşünce ve inançla her bir hemşerimin, paydaş kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, iş dünyamızın ve basınımızın; eğitim öğretim çalışmalarını yürütürken daha iyiye ve güzele ulaşmak için yardım ve desteklerini eksik etmeyecekleri düşüncesiyle selam ve saygılarımı sunarım." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı Haber
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar mahsur kaldı
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı
Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz
Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a...
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Türkiye'de Güney'in Maldivleri olarak bilinen plajda oluşan hortum şezlongları parçaladı
Türkiye'de Güney'in Maldivleri olarak bilinen plajda oluşan hortum şezlongları parçaladı
Çanakkale Köprüsü'nün ayağına yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı
Çanakkale Köprüsü'nün ayağına yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cevdet Yılmaz Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Berat Albayrak Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Ali Koç Okan Buruk Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Bursa Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun göreve başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 16:50:34. #1.14#
title