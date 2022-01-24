İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 8-14 Ocak İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 8-14 Ocak 2022 haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?

İllere göre 8-14 Ocak haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Ocak haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

" 8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

İL İL KORONAVİRÜS (8-14 OCAK) VAKA SAYILARI

Adana 222,29

Adıyaman 52,34

Afyon 151,58

Ağrı 41,84

Aksaray 193,61

Amasya 191,66

Ankara 629,65

Antalya 92,26

Ardahan 68,63

Artvin 216,52

Aydın 363,78

Balıkesir 415,47

Bartın 358,83

Batman 166,38

Bayburt 111,10

Bilecik 769,03

Bingöl 1410,74

Bitlis 77,49

Bolu 708,06

Burdur 248,98

Bursa 490,23

Çanakkale 518,33

Çankırı 280,10

Çorum 216,18

Denizli 330,86

Diyarbakır 143,54

Düzce 516,07

Edirne 468,41

Elazığ 224,85

Erzincan 188,54

Erzurum 328,77

Eskişehir 1427,50

Gaziantep 114,89

Giresun 626,22

Gümüşhane 691,59

Hakkari 19,61

Hatay 106,43

Iğdır 95,87

Isparta 219,85

İstanbul 1571,46

İzmir 714,29

Kahramanmaraş 92,45

Karabük 412,54

Karaman 81,20

Kars 117,58

Kastamonu 328,93

Kayseri 192,83

Kırıkkale 265,52

Kırklareli 910,88

Kırşehir 216,83

Kilis 100,15

Kocaeli 800,55

Konya 153,95

Kütahya 309,53

Malatya 76,91

Manisa 367,91

Mardin 78,39

Mersin 224,64

Muğla 615,82

Muş 63,00

Nevşehir 223,96

Niğde 114,34

Ordu 446,55

Osmaniye 99,53

Rize 676,91

Sakarya 478,11

Samsun 343,79

Siirt 281,51

Sinop 333,55

Sivas 154,27

Şanlıurfa 37,82

Şırnak 59,88

Tekirdağ 707,54

Tokat 281,17

Trabzon 643,43

Tunceli 349,94

Uşak 252,28

Van 16,44

Yalova 663,65

Yozgat 202,58

Zonguldak 363,16

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