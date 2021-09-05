İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 21-27 Ağustos İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 21-27 Ağustos İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 21-27 Ağustos İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 21-27 Ağustos haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?

İllere göre 21-27 Ağustos haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 21-27 Ağustos İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 21-27 Ağustos İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İL İL KORONAVİRÜS (21-27 AĞUSTOS) VAKA SAYILARI

Adana 97,13

Adıyaman 129,65

Afyon 181,70

Ağrı 211,60 Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Aksaray 413,23

Amasya 110,88

Ankara 194,96

Antalya 39,52

Ardahan 166,39

Artvin 224,78

Aydın 37,44

Balıkesir 64,58

Bartın 88,45

Batman 389,83

Bayburt 473,69

Bilecik 134,42

Bingöl 317,64

Bitlis 267,81

Bolu 168,36

Burdur 71,89

Bursa 74,18

Çanakkale 57,43

Çankırı 117,97

Çorum 178,83

Denizli 69,75

Diyarbakır 252,32

Düzce 172,36

Edirne 65,97

Elazığ 285,05

Erzincan 169,35

Erzurum 186,21

Eskişehir 260,68

Gaziantep 198,99

Giresun 197,90

Gümüşhane 309,10

Hakkari 111,94

Hatay 108,30

Iğdır 152,50

Isparta 84,26

İstanbul 148,33

İzmir 43,30

Kahramanmaraş 158,71

Karabük 178,97

Karaman 273,03

Kars 128,81

Kastamonu 200,60

Kayseri 294,28

Kırıkkale 206,67

Kırklareli 51,70

Kırşehir 163,35

Kilis 210,80

Kocaeli 137,44

Konya 363,42

Kütahya 185,37

Malatya 181,11

Manisa 68,32

Mardin 287,58

Mersin 69,24

Muğla 39,07

Muş 292,13

Nevşehir 239,05

Niğde 226,20

Ordu 158,92

Osmaniye 128,34

Rize 614,18

Sakarya 240,83

Samsun 169,16

Siirt 161,30

Sinop 149,68

Sivas 280,87

Şanlıurfa 270,27

Şırnak 98,37

Tekirdağ 85,75

Tokat 165,59

Trabzon 366,67

Tunceli 99,47

Uşak 81,48

Van 86,22

Yalova 99,62 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Yozgat 245,05

Zonguldak 175,91

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Tanju Özcan Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Derya Şensoy Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Marcao Ali Koç Bülent Korkmaz Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 21-27 Ağustos İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 20:19:53. #1.14#

title