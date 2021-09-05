İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 21-27 Ağustos İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 21-27 Ağustos haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?

İllere göre 21-27 Ağustos haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

İL İL KORONAVİRÜS (21-27 AĞUSTOS) VAKA SAYILARI

Adana 97,13

Adıyaman 129,65

Afyon 181,70

Ağrı 211,60 Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Aksaray 413,23

Amasya 110,88

Ankara 194,96

Antalya 39,52

Ardahan 166,39

Artvin 224,78

Aydın 37,44

Balıkesir 64,58

Bartın 88,45

Batman 389,83

Bayburt 473,69

Bilecik 134,42

Bingöl 317,64

Bitlis 267,81

Bolu 168,36

Burdur 71,89

Bursa 74,18

Çanakkale 57,43

Çankırı 117,97

Çorum 178,83

Denizli 69,75

Diyarbakır 252,32

Düzce 172,36

Edirne 65,97

Elazığ 285,05

Erzincan 169,35

Erzurum 186,21

Eskişehir 260,68

Gaziantep 198,99

Giresun 197,90

Gümüşhane 309,10

Hakkari 111,94

Hatay 108,30

Iğdır 152,50

Isparta 84,26

İstanbul 148,33

İzmir 43,30

Kahramanmaraş 158,71

Karabük 178,97

Karaman 273,03

Kars 128,81

Kastamonu 200,60

Kayseri 294,28

Kırıkkale 206,67

Kırklareli 51,70

Kırşehir 163,35

Kilis 210,80

Kocaeli 137,44

Konya 363,42

Kütahya 185,37

Malatya 181,11

Manisa 68,32

Mardin 287,58

Mersin 69,24

Muğla 39,07

Muş 292,13

Nevşehir 239,05

Niğde 226,20

Ordu 158,92

Osmaniye 128,34

Rize 614,18

Sakarya 240,83

Samsun 169,16

Siirt 161,30

Sinop 149,68

Sivas 280,87

Şanlıurfa 270,27

Şırnak 98,37

Tekirdağ 85,75

Tokat 165,59

Trabzon 366,67

Tunceli 99,47

Uşak 81,48

Van 86,22

Yalova 99,62 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Yozgat 245,05

Zonguldak 175,91