İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 18-24 Aralık İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İllere göre 18-24 Aralık haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Aralık haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

" 18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

İL İL KORONAVİRÜS (18-24 ARALIK) VAKA SAYILARI

Adana 170,36

Adıyaman 16,92

Afyon 56,86

Ağrı 6,16

Aksaray 41,37

Amasya 180,33

Ankara 129,82

Antalya 66,83

Ardahan 29,12

Artvin 225,37

Aydın 59,42

Balıkesir 245,27

Bartın 110,56

Batman 11,12

Bayburt 21,98

Bilecik 286,67

Bingöl 36,55

Bitlis 5,41

Bolu 202,03

Burdur 179,34

Bursa 159,71

Çanakkale 462,01

Çankırı 85,75

Çorum 151,47

Denizli 224,80

Diyarbakır 18,50

Düzce 132,43

Edirne 329,11

Elazığ 33,00

Erzincan 83,18

Erzurum 14,51

Eskişehir 427,42

Gaziantep 17,13

Giresun 247,15

Gümüşhane 158,78

Hakkari 3,92

Hatay 144,46

Iğdır 30,80

Isparta 195,55

İstanbul 303,51

İzmir 68,54

Kahramanmaraş 34,16

Karabük 124,79

Karaman 55,70

Kars 8,77

Kastamonu 133,64

Kayseri 41,58

Kırıkkale 62,07

Kırklareli 468,85

Kırşehir 82,29

Kilis 31,51

Kocaeli 245,94

Konya 47,82

Kütahya 137,16

Malatya 10,92

Manisa 140,49

Mardin 7,84

Mersin 221,81

Muğla 58,85

Muş 5,35

Nevşehir 72,80

Niğde 69,05

Ordu 312,98

Osmaniye 214,38

Rize 232,32

Sakarya 176,86

Samsun 200,95

Siirt 20,84

Sinop 156,15

Sivas 50,17

Şanlıurfa 12,01

Şırnak 6,69

Tekirdağ 333,00

Tokat 191,68

Trabzon 237,10

Tunceli 65,91

Uşak 100,97

Van 2,09

Yalova 215,18

Yozgat 48,68

Zonguldak 138,02

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