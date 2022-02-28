İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 12-18 Şubat 2022 il il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İllere göre 12-18 Şubat haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

" 12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

İL İL KORONAVİRÜS (12-18 ŞUBAT) VAKA SAYILARI

Adana 868,08

Adıyaman 664,56

Afyon 507,67

Ağrı 160,11

Aksaray 652,81

Amasya 1961,64

Ankara 1216,83

Antalya 148,44

Ardahan 446,64

Artvin 1049,29

Aydın 713,38

Balıkesir 784,50

Bartın 441,72

Batman 145,29

Bayburt 188,14

Bilecik 677,95

Bingöl 74,88

Bitlis 230,78

Bolu 876,21

Burdur 1108,08

Bursa 881,12

Çanakkale 1007,40

Çankırı 803,50

Çorum 1292,08

Denizli 1136,86

Diyarbakır 398,13

Düzce 688,57

Edirne 563,92

Elazığ 584,44

Erzincan 634,08

Erzurum 191,31

Eskişehir 675,22

Gaziantep 370,54

Giresun 1023,21

Gümüşhane 308,42

Hakkari 160,31

Hatay 703,41

Iğdır 376,06

Isparta 899,53

İstanbul 617,50

İzmir 776,25

Kahramanmaraş 680,27

Karabük 1111,57

Karaman 975,13

Kars 340,83

Kastamonu 872,76

Kayseri 785,79

Kırıkkale 804,44

Kırklareli 886,83

Kırşehir 1206,86

Kilis 639,80

Kocaeli 972,93

Konya 790,46

Kütahya 706,31

Malatya 652,78

Manisa 474,18

Mardin 222,43

Mersin 864,13

Muğla 870,40

Muş 116,72

Nevşehir 652,59

Niğde 481,68

Ordu 1190,48

Osmaniye 961,64

Rize 1073,30

Sakarya 682,08

Samsun 1606,32

Siirt 174,71

Sinop 896,03

Sivas 476,48

Şanlıurfa 252,73

Şırnak 82,88

Tekirdağ 543,74

Tokat 1336,12

Trabzon 1091,85

Tunceli 857,19

Uşak 806,04

Van 86,59

Yalova 1142,95

Yozgat 869,77

Zonguldak 902,52

Haberler.com - Gündem