İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 10-16 Temmuz İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 10-16 Temmuz haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?

İllere göre 10-16 Temmuz haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız.

10-16 Temmuz verileri henüz resmi sitede paylaşılmadı. Paylaşıldığında konumuza ekleyeceğiz.

İL İL KORONAVİRÜS (3-9 TEMMUZ) VAKA SAYILARI

Adana 9,43

Adıyaman 11,54

Afyon 31,89

Ağrı 193,86

Aksaray 29,08

Amasya 27,42

Ankara 59,1

Antalya 65,02

Ardahan 80,07

Artvin 30,68

Aydın 11,97

Balıkesir 16,77

Bartın 15,08

Batman 49,82

Bayburt 19,53

Bilecik 30,63

Bingöl 45,78

Bitlis 119,09

Bolu 50,51

Burdur 32,95

Bursa 27,95

Çanakkale 17,73

Çankırı 22,35

Çorum 37,73

Denizli 21,71

Diyarbakır 76,82

Düzce 33,36

Edirne 11,04

Elazığ 38,44

Erzincan 35,4

Erzurum 61,98

Eskişehir 68,52

Gaziantep 17,85

Giresun 23,4

Gümüşhane 16,23

Hakkari 80,21

Hatay 6,21

Iğdır 25,83

Isparta 45,2

İstanbul 56,75

İzmir 22,16

Kahramanmaraş 10,79

Karabük 36,94

Karaman 19,61

Kars 36,15

Kastamonu 31,09

Kayseri 53,26

Kırıkkale 65,3

Kırklareli 27,92

Kırşehir 48,14

Kilis 5,6

Kocaeli 34

Konya 40,18

Kütahya 70,23

Malatya 32

Manisa 18,54

Mardin 45,4

Mersin 41,2

Muğla 16,69

Muş 40,62

Nevşehir 36,73

Niğde 37,56

Ordu 50,17

Osmaniye 6,56

Rize 59,82

Sakarya 55,92

Samsun 23,97

Siirt 231,67

Sinop 29,57

Sivas 66,99

Şanlıurfa 20,99

Şırnak 27,15

Tekirdağ 27,75

Tokat 56,03

Trabzon 49,88

Tunceli 10,79

Uşak 20,84

Van 100,41

Yalova 38,04

Yozgat 24,58

Zonguldak 25,03