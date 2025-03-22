İL İL CHP OY KULLANMA YERLERİ: 23 Mart CHP ön seçim sandık listesi ve adres sorgulama ekranı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 Mart 2025 Pazar günü düzenleyeceği ön seçim için geri sayım sürerken, seçmenlerin en fazla bilgi aradığı konuların başında oy kullanacakları yerler geliyor. Hangi ilde, hangi okulda veya hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, sandık listeleri ve adres bilgilerine ulaşmanın yollarını araştırıyor. Özellikle "CHP ön seçiminde nerede oy kullanacağım?" ya da "İsmim hangi sandıkta yer alıyor?" gibi sorular, son günlerde internet üzerinde en çok aranan başlıklar arasında bulunuyor. Peki, CHP ön seçimi için oy kullanma yerleri nereden, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…

CHP OY KULLANMA YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri ve destekçiler, oy kullanacakları sandıkları Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi web adresi üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Aynı zamanda CHP Mobil uygulaması aracılığıyla da "Nerede Oy Kullanacağım?" sekmesi üzerinden detaylı bilgilere erişmek mümkün. Parti üyesi olmayan vatandaşlar ise sisteme giriş yaptıktan sonra "CHP üyesi değilim" seçeneğini kullanarak, oy kullanabilecekleri il veya ilçe bazındaki sandık adreslerini öğrenebiliyor.

İL İL CHP OY KULLANMA YERLERİ

Bu kapsamda, 23 Mart 2025 tarihinde oy kullanmak isteyen herkesin, sandık bilgilerini önceden sorgulaması, seçimin sağlıklı ilerleyebilmesi açısından büyük önem taşıyor. İl il sandık listeleri, adres detayları ve seçmen bilgilerine erişim için CHP'nin resmi platformlarını ziyaret edebilirsiniz.