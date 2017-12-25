İl Birincisi Gençler Bilecik'i Temsil Edecek
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İMKB Anadolu Lisesi futbol takımı, Gençler A Kategori Futbol mücadelelerinde grup müsabakalarını birinci olarak tamamlayarak Bilecik ilini Türkiye grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İMKB Anadolu Lisesi futbol takımı, Gençler A Kategori Futbol mücadelelerinde grup müsabakalarını birinci olarak tamamlayarak Bilecik ilini Türkiye grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı.
Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi futbol takımı sırasıyla Bozüyük Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Lisesi futbol takımını 9-0, Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi futbol takımını penaltı atışları sonucunda 10-9 ve Bilecik Özel Sınav Temel Lisesi futbol takımını 2-0'lık skorlarla yenmeyi başardı. Rakiplerini tek tek dize getiren şampiyon öğrenciler; başarılarının ardında azimli, kararlı ve disiplinli çalışmanın olduğunu belirtti. Hayatlarında kendilerine kazandırılan milli ve manevi değerlerin de çok büyük etkisinin olduğunu beliren öğrenciler kendilerine emeği geçen herkese teşekkür etti. Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Abdulkerim Erkul ise yaptığı açıklamada "Biz bir aileyiz. Amacımız; sporcularımızın hayatlarında üstün başarılar elde etmesini sağlamak hem de kendi değerleri ile barışık, milli ve manevi değerlerine sahip, kendine güveniyle Türkiye'nin geleceği olacak gençleri yetiştirmektir. Öğrencilerimizin göstermiş olduğu bu başarı son derece önemlidir. Onların başarıları kendilerinden sonra gelen kardeşlerine de örnek olacaktır" dedi.
Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi futbol takımının şampiyon kadrosu Batuhan Cep, Yunus Lama, Ömer Gönen, Hakan Arı, Mustafa Yiğit, Berkan Sarı, Ege Aydın, Utku Haskan, Ahmed Nebi Çeven, Mehmedcan Yılmaz, Furkan Yokarı, Sabri Enes Cin, Emircan Ovalı, Mustafa Hakan Şimşek, Yıldırım Akcin, Kaan Koç'tan oluşuyor. - BİLECİK