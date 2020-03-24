İl Başkanı Altınsoy, vatandaşları 14 kurala uyamaya davet etti AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Koronavirüs riskine karşı uyulması gereken 14 kurala değinen İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor ancak vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara riayet ederse ve hayatlarını bu şekilde sürdürürlerse bu salgın ülkemizde diğer ülkelere nazaran daha hafif atlatılacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında alınan kararlar doğrultusunda belirlenen tedbirler paketi kapsamında bir dizi karar alındığını ifade eden Başkan Altınsoy, "Vatandaşlarımız daima tedbirli ve temkinli olmalılar. Devletimizin ve hükumetimizin aldığı kararlara uyulduğu takdirde bu süreçten en az zararla çıkacağımıza inanıyorum. Virüsten korunmanın temel yolu hijyen kurallarına uymaktan geçiyor" diye konuştu.

Eğitim ve öğretime önlem amaçlı ara verildiğini hatırlatan Altınsoy, "Bunun bir tatil olmadığını önemle belirtmek istiyorum. Kıymetli vatandaşlarımız, çocuklarınızı bu süreçte virüsün yaygın olarak bulunduğu kalabalık mekanlardan uzak tutmalıyız. Unutmayınız ki bu sadece önlem amacıyla verilen bir ara. Lütfen bu süreci evinizde sağlıklı beslenerek geçirelim. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın" uyarısında bulundu.

Yurt dışından Türkiye'ye dönen vatandaşlardan belirlenen sürece uygun davranmalarını ve 14 gün boyunca evlerinde bekleyerek koronavirüsün herhangi bir belirtisini fark ettiklerinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini kaydeden Altınsoy, "Kendisinde virüsün belirtileri olan, yüksek ateş, şiddetli öksürük, nefes darlığı gibi belirtilere rastlayan vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığımız tarafından koronavirüs risk tarama ve danışma hattı olarak belirlenen 'Alo 184'ü hiç vakit kaybetmeden aramalıdır" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek genelge ile "Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri" olarak faaliyet gösteren merkezlerin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulduğunu, başta cuma namazı olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmaya ara verildiğini belirten Altınsoy, vatandaşlardan kurallara uymalarını ve sağduyulu davranmalarını istedi. İl Başkanı Hüseyin Altınsoy son olarak, böylesine önemli bir süreçte vatandaşlardan; sosyal medyada paylaşılan, bilgi kirliliğine sebep olan ve gerçek olmayan belge ve haberlere itibar etmemelerini, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve uyarıları dikkate almalarını ve haber kaynakları konusunda dikkatli olmalarını istedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA