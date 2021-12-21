İklim değişikliğinin üzüm bağlarına olumsuz etkileri araştırılacak

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce (BAEM) hazırlanan projeyle Akdeniz'e kıyısı olan 5 ülkeden bilim insanları, iklim değişikliğinin üzüm bağlarının üzerinde oluşturduğu tehditlere birlikte çözüm arayacak.

BAEM tarafından hazırlanan "İklim değişiklikleriyle karşı karşıya kalan Akdeniz bağlarının biyolojik yönetimi ve korunması için ekolojik araştırma" başlıklı proje, "Avrupa Birliği Ufuk 2020 Projeleri" kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Yaklaşık 3 yıl sürecek projede Türkiye, Portekiz, İtalya, Fransa ve Fas'taki üniversitelerden akademisyenler ve ziraat mühendisleri, iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın üzüm bağları üzerindeki etkilerini araştırıp ekolojik çözüm yollarını araştıracak.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, AA muhabirine, enstitünün son dönemdeki araştırma konuları içinde iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı projelerin sayısının arttığına işaret etti.

Kuraklığa dayanıklı üzüm çeşitleri geliştirmeye odaklandıklarını, sıcaklık etkisiyle bağların yayılım alanlarının yeniden belirlenmesine çalıştıklarını aktaran Ünal, bunu Akdeniz havzasına yaymak üzere harekete geçtiklerini dile getirdi.

Portekiz, İtalya, Fas ve Fransa'daki paydaşlarla ortak araştırmalar yürüteceklerini bildiren Ünal, üzümün geleceği açısından önemli sonuçlar elde etmeyi beklediklerini belirtti.

Enstitünün Islah Bölüm Başkanı ve Proje Koordinatörü Metin Keskin de iklim değişikliğinin bağlar üzerinde kuraklık ve hastalık baskısını artıracağını, buna karşı biyolojik ve ekolojik mücadele üzerinde çalışacaklarını ifade etti.

İnceleme ve etüt çalışmalarının ardından laboratuvar çalışmaları yapılacağını aktaran Keskin, geliştirilecek preparatların asmalara uygulanacağını kaydetti.