İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı
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İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ali ve Lina adında ikiz çocukları olan Pelin Akil, eşi Anıl Altan ve çocuklarıyla tatiline devam ediyor. Akil'in siyah bikinisiyle yaptığı paylaşım beğeni topladı.

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte ünlü isimlerden de birbirinden farklı tatil pozları gelmeye devam ediyor.Son olarak, ünlü oyuncu Pelin Akil, siyah bikinisiyle ayna karşısına geçtiği anları takipçileriyle paylaştı. İki çocuk annesi Akil'in fit görüntüsünü beğeni topladı.

İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DİZİDEN AYRILDI

Geçtiğimiz haftalarda rol aldığı diziden ayrılmasıyla soluğu ailesiyle tatilde alan Akil, son olarak kızlarından Lina ile yürürken çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı. Kızını kucağında taşıyan ve onunla aynı hareketleri yapan güzel oyuncunun paylaşımı büyük ilgi görürken, Pelin Akil, bunun video üzerine bir takipçisinin, kendisini ikizleri arasında ayrımcılık yapmakla suçlamasını ifşa etti.

İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı

"BİR BİTMEDİNİZ"

Akil, takipçisinden gelen "Bunu kucağından ne zaman indireceksin. Biraz da Alin'i kucağına al, garibim ana kucağını hissetsin" mesajını; "Yazık ya ne diyeyim böylelerine? Allah'ım karşılaştırma ya Rabbim" diye paylaştı.

İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
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