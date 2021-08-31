İkinci öğretim nedir? 2. öğretim saat kaçta başlıyor? 2. öğretim avantajları ve dezavantajları nelerdir?

YKS 2021 tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. öğretim nedir, avantajları nelerdir, saat kaçta başlıyor? gibi soruların cevapları merak edildi. İkinci öğretim saat kaçta başlar? İkinci öğretim kaçta biter? İkinci öğretim olan üniversiteler hangisi? İkinci öğretim nerelerde var? İkinci öğretim kazananlar birinci öğretime geçiş yapabilir mi? 2. öğretim ile ilgili bilgiler sizlerle...

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. Bunun ardından 2. öğretim ile ilgili detaylar merak edildi. Peki, İkinci öğretim nedir? 2. öğretim saat kaçta başlıyor? 2. öğretim avantajları ve dezavantajları nelerdir? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YKS 2021 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2021

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıt tarihleri 6-10 Eylül 2021tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında olacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

İKİNCİ ÖĞRETİM NEDİR, NE DEMEK?

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları sonrası boş kalan kontenjanlara başvurular başlarken ön lisans ikinci öğretim programları hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Ay, "Hem puan olarak biraz daha düşük olması, hem de çalışacak öğrenciler için uygun zaman yaratması açısından ikinci öğretime öğrenciler yönelebilir. Bu sayede hem bilgilerini pekiştirme hem de mezun olduktan sonra bu deneyimlerini kullanarak iş bulma şanslarını artırabilirler" dedi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2. Öğretim hakkında bilgiler:

Ön lisans ikinci öğretim programları hakkında bilgi veren İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Ay, "Örgün öğretimle ikinci öğretim arasında derslerin işlenişi ve içeriği açısından herhangi bir fark yok" dedi.

Ön lisans ikinci öğretim programlarının tek önemli farkının ders saatleri olduğunu söyleyen Ay, "Örgün öğretimde dersler genellikle gündüz saatlerinde yapılırken ikinci öğretimde ders saatleri akşam saatlerinde yapılıyor. İkinci öğretim ve örgün öğretimde sunulan dersler arasında herhangi bir fark yok. İkinci öğretim ve örgün öğretim öğrencileri eşit şartlara sahip" diye konuştu.

Tüm mezunların aynı diploma ve unvana sahip olacağını ifade eden İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Ay, "Hem puan olarak biraz daha düşük olması, hem de çalışacak öğrenciler için uygun zaman yaratması açısından ikinci öğretime öğrenciler yönelebilir. Bu sayede hem bilgilerini pekiştirme hem de mezun olduktan sonra bu deneyimlerini kullanarak iş bulma şanslarını artırabilirler" dedi.

"Örgün öğretimde stajlar sadece yaz döneminde yapılabilirken, ikinci öğretim öğrencileri yaz dönemine ek olarak eğitim öğretim dönemi içerisinde de stajlarını yapıp akşam okullarına devam edebilirler."

2. ÖĞRETİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

2. öğretim genellikle saat 17:00 'da başlamaktadır ve ortalama 20:00 - 21:00 'da bitmektedir. 2. öğretim saatleri üniversiteye göre değişkenlik göstermektedir.