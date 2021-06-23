İkinci Libya Konferansı başladı

Libya konulu İkinci Berlin Konferansı başladı.

Libya konulu İkinci Berlin Konferansı başladı.

Libya'da iç savaş sorunlarının ve aralık ayında yapılacak seçimlerin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesinin ele alınacağı İkinci Berlin Konferansı, Almanya'da başladı. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor. Konferansta Almanya, Türkiye, ABD, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkeler katılırken ilk kez Libya'nın geçiş hükümeti de bu konferansta temsil edilecek. İkinci Libya Konferansı'nın ana gündem maddelerini, yabancı silahlı güçlerin ülkeden çıkması ve 24 Aralıkta yapılacak genel seçimlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanması oluşturuyor.

İlk konferans yaklaşık 1.5 yıl önce yine Berlin'de gerçekleştirilmişti. Devlet başkanları ve başbakanlar düzeyinde gerçekleştirilen konferansta Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil etmişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı