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İkinci kriz patlak verdi! Eve almadı...

İkinci kriz patlak verdi! Eve almadı...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Güzel oyuncular Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında 2. kriz patlak verdi. Sevgilisi Kerem Bürsin'in Demet Özdemir'le bir projede başrolü paylaşacağını gazetelerden öğrenen Erçel, aşkını eve almadı

AYDIN (Snob Magazin) - Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında 2. kriz patlak verdi. Aynı menajerlik şirketiyle çalışan ikiliden Demet Özdemir'in bütün işlerin önce Hande Erçel'e gitmesinden dolayı kıskançlık yaşadığı iddia edilmişti.

Hata Özdemir'in Hande Erçel'i sosyal medyadan takipten çıkması "Kıskanıyor" iddialarını güçlendirmişti. Önceki gün ise yeni bir iddia gündeme geldi. Konuşulanlara göre Demet Özdemir ve Kerem Bürsin, dijital platformda yayınlanacak bir dizide başrolü paylaşacaktı. sevgilisinin Özdemir'le aynı projede olacağını gazetelerden öğrenen Hande Erçel'in sinirlendiği ortaya çıktı.

Güzel oyuncunun, evine gelen sevgilisi Kerem Bürsin'i "Benim niye haberim yok. Bunu gazetelerden mi öğrenecektim" diyerek kapıdan geri çevirdiği de öğrenildi. "Benim de haberim yoktu. yeni öğrendim" cevabı veren Bürsin'in şimdilerde Hande Erçel'in gönlünü almak için uğraşıyormuş.

İkinci kriz patlak verdi! Eve almadı...

İkinci kriz patlak verdi! Eve almadı...

İkinci kriz patlak verdi! Eve almadı...

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Demet Özdemir, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Aydın, Magazin, Haber

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