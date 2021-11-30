Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci bebekleri de kız olacak

Rol aldıkları dizilerdeki başarılarıyla isimlerinden söz ettiren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 5 yıl önce görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz yıl ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına alan çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor.

BİR KIZ BEBEKLERİ DAHA OLACAK

Çocuğuna kavuşmak için gün sayan çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile önceki gün doktora giden 3 aylık hamile olan Kobal, bir kızı daha olacağını öğrendi.

"ANNE VE BABA OLMAK DÜNYADAKİ EN GÜZEL ŞEY"

Geçtiğimiz günlerde görüntülenen ikili, ikinci kez bebek heyecanı yaşamalarıyla ilgili "Anne ve baba olmak bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi, Allah herkese nasip etsin inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

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