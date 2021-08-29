İkimizin Sırrı canlı izle! ATV İkimizin Sırrı 4. bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı yeni bölüm izle! İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanız yayınlandı mı?

ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı dördüncü bölümüyle bugün ekranlara gelecek. İkimizin Sırrı canlı izle! İkimizin Sırrı canlı izleme linki var mı? ATV İkimizin Sırrı yeni bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu? İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanı izle! İkimizin sırrı yeni bölüm izle! İkimizin Sırrı ATV 4. bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı 4. bölüm canlı full izle! Detaylar haberimizde...

İkimizin Sırrı canlı izle! ATV'nin sevilen dizisi İkimizin Sırrı bugün 4. bölümü ile ekranlara gelecek! Şimdi İkimizin Sırrı severler, İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor? İkimizin Sırrı canlı izle! İkimizin Sırrı canlı izleme linki var mı? ATV İkimizin Sırrı yeni bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı 4. bölüm izle! İkimizin Sırrı 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İkimizin Sırrı son bölümde neler oldu? İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanı izle! İkimizin sırrı yeni bölüm izle! İkimizin Sırrı ATV 4. bölüm canlı izle! İkimizin Sırrı 4. bölüm canlı full izle!

İKİMİZİN SIRRI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

İKİMİZİN SIRRI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İkimizin Sırrı her hafta Pazar günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

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Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İKİMİZİN SIRRI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Neva'nın test sonuçları olumlu çıkınca kızını kurtarmak için Alp'ten avans alır. Fakat hiçbir şey düşündüğü kadar kolay olmaz. Yasadışı işindeki anlaşması bozulan Korhan zor durumda kalınca Neva'yı daha da sıkıştırır. Neva eli silahlı adamlar arasında çaresiz kaldığında hiç ummadığı bir yerden yardım alır. Alp kendisini ateşin ortasına atmıştır. Bu mücadele Alp ve Neva'yı yaklaştırırken Korhan ile Alp arasındaki tehlikeli bir savaşın başlangıcı olur.

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İKİMİZİN SIRRI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alp ve Neva organ nakli için çalışırken çıkmaza girerler. Anlaşmalarının devam etmesinin tek yolu evlilikten geçmektedir. Neva bir yandan bu zor kararı vermeye çalışırken bir yandan da Seylan'ı daha yakından tanıma fırsatı bulur. Alp ise geçmişte yarım bıraktığı bir aşk hikayesiyle yüzleşmek zorunda kalır.



İKİMİZİN SIRRI 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı dizinin başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek gibi usta isimler de yer alıyor.

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