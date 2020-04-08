İki büyükşehrin arasında geçişin 5 adım olduğu mahalleliler, 'şehirler arası yasaktan' memnun
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İki büyükşehrin arasında geçişin 5 adım olduğu mahalleliler, 'şehirler arası yasaktan' memnun - Haber
Şenbolluk, Karadeniz, Samsun, Ordu

İki büyükşehrin arasında geçişin 5 adım olduğu mahalleliler, 'şehirler arası yasaktan' memnun

İki büyükşehrin arasında geçişin 5 adım olduğu mahalleliler, 'şehirler arası yasaktan' memnun Samsun-Ordu arasında dar bir yol ile sınırı ayrılan mahalleliler, kendileri için şehirler arası geçişin yasak olmasa da, büyük şehirlerden Karadeniz'e olan göçü engellemek adına faydalı olduğunu...

08.04.2020 09:23 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:26
İki büyükşehrin arasında geçişin 5 adım olduğu mahalleliler, 'şehirler arası yasaktan' memnun

İki büyükşehrin arasında geçişin 5 adım olduğu mahalleliler, 'şehirler arası yasaktan' memnun

Samsun-Ordu arasında dar bir yol ile sınırı ayrılan mahalleliler, kendileri için şehirler arası geçişin yasak olmasa da, büyük şehirlerden Karadeniz'e olan göçü engellemek adına faydalı olduğunu belirtiyor

ORDU - Ordu'nun Şenbolluk ve Samsun'un Ambartepe Mahallelerinde yaşayan ve her iki mahallenin de büyük çoğunluğu emeklilerden oluşan vatandaşlar, insanların korona virüsten (Kovid-19) kaçmak adına büyük şehirlerden Karadeniz'e geldiğini, bu sebeple şehirler arası getirilen seyahat yasağından memnun olduklarını belirtti. Her iki mahallenin halkı, kendilerinde şehirler arası yasak olmasa da insanların komşular arası ziyareti korona virüsü nedeniyle durdurduğunu söyledi.

Türkiye'de, korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan 30 büyükşehre ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken, Ordu'nun Şenbolluk ile Samsun'un Ambartepe Mahallelerinde bu yasak işlemiyor. Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk Mahallesi'nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor. Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan bölgede her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun iline ait iken, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor. Bu durum bölgede oturanlara kimi zaman ilginç durumlar da yaşatırken, her iki mahallede bulunan camilerden ezan sesi 2 dakika arayla yükseliyor. Mahalleliler, karşı komşularını aramak istediklerinde de şehirlerarası kodu girmek zorunda kalabiliyor.

Kendilerine şehirler arası yasağı yok ama uygulamadan memnunlar

Her iki büyükşehrin sınırları içerisinde yer alan vatandaşlar, kendileri için bu seyahat yasağının geçerli olmadığını, iki şehrin sınırı olarak kabul edilen 7 metre genişliğindeki yolun ortak kullanım alanı olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar, şuana kadar Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şenbolluk ve Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi'nde şuana kadar korona virüsü vakası ile karşılaşmadıklarını belirtirken, insanların virüs korkusu nedeniyle özellikle Karadeniz bölgesine geldiğini, bu durumun kendilerini tedirgin ettiğini ifade ediyor. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 30 büyükşehre ve Zonguldak için 15 gün süreyle yasaklanan giriş-çıkışların kendilerini memnun ettiklerini ifade ediyor.

"İnsanların Karadeniz bölgesine gelmesi bizi tedirgin etmişti"

Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şenbolluk Mahallesi'nde ikamet eden Burhan Tınkır, şehirler arası alınan yasağın kendileri için geçerli olmasa da, korona virüsü nedeniyle büyük şehirlerden Karadeniz'e olan göçün önüne geçtiğini belirterek, "Buradaki işlerde bir sıkıntı yok. Burası ortak pazar alanımız olduğu için, burası da ilçelerden yüksek bir kesim, 536 rakımda. Biz burada komşuyuz, birbirimize giderken sorun olmuyor. Vatandaşlar arası mesafeyi kesinlikle koruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir talimat verdi. Gençlerimiz sürekli olarak dışarıya çıkıyordu, anne ve babalarımız da sürekli evlerinde kalıyorlar. Ondan dolayı bu uygulama çok güzel oldu. İnsanlar İstanbul'dan buralara gelmeye başladılar. Karadeniz bölgesine geliyor. Bu da bizi tedirgin etti. Bizde şuana kadar vaka olmadı, bu uygulama bu yüzden güzel oldu" dedi.

"İnşallah bu virüs kısa zamanda biter"

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe sınırları içerisinde ikamet eden Adem Gökmen ise her iki mahallenin karantinada olduğunu ve virüs nedeniyle komşular arasında gidiş-gelişin geçici olarak sonlandığını ifade ederek, "Şuanda bizim burada şehirler arası gidiş-geliş korona virüsü nedeniyle yok. Burası da aynı diğer yerler gibi karantina altında. Şehirlerimiz nasılsa bizim burası da bu şekilde. Şuana kadar çok şükür bir hastamız da olmadı. Ordu-Samsun farklı iller olsa da komşuluklar sürüyor. Şuana kadar şehirler arasında Ordu-Samsun arasında bariyer çekilmedi, bu zamana kadar da olmamıştı. Genellikle burada zaten emekliler yaşıyor. Genç kesim buranın 3'te birini oluşturuyor. Gençler şehre inip orada çalışıyorlar. Burada şehirler arası geçişlerde bir sıkıntı yaşanmıyor. İnşallah bu virüs de kısa zamanda biter. Bir tarafın Samsun, diğer tarafın Ordu olması bizim için bir sıkıntı olmuyor. Ramazan ayında herkes iftarını kendi saatine göre yapıyor. Ezanlarımızın okunmasında bir buçuk dakika kadar fark oluyor" diye konuştu.

İki büyükşehrin arasında geçişin 5 adım olduğu mahalleliler, 'şehirler arası yasaktan' memnun

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İki büyükşehrin arasında geçişin 5 adım olduğu mahalleliler, 'şehirler arası yasaktan' memnun
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Dünya koronavirüsün esiriyken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü Haber
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Polise hakaret eden pandemi doktoru yarbay hakkında yeni gelişme Haber
Polise hakaret eden pandemi doktoru yarbay hakkında yeni gelişme
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti Haber
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı Haber
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı Haber
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
Sosyal medya akımına uyan Şeyma, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi Haber
Sosyal medya akımına uyan Şeyma, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Esra Balamir Fahrettin Koca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Bülent Uygun Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Silah Polis Antalya
Şu an buradasınız: İki büyükşehrin arasında geçişin 5 adım olduğu mahalleliler, 'şehirler arası yasaktan' memnun - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 10:05:31. #1.14#
title