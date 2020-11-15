Ihlara Vadisi'ndeki sonbahar renkleri ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurması nedeniyle adeta açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurması nedeniyle adeta açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki "Kapadokya'nın İncisi" olarak da adlandırılan Ihlara Vadisi'ndeki bitki örtüsü sonbaharda, hazan renkleri olan sarı, turuncu ve kızıla büründü.

Ziyaretçilerine renk cümbüşü sunan Ihlara Vadisi, bölgeye gelen tarih ve doğa meraklılarına, duvar gibi dik, derin ve dar vadinin tabanındaki Melendiz Çayı'nın kıyısında, 3,5, 7 ile 14 kilometrelik üç güzergahta, sararan ve dökülen yapraklar arasında trekking yapma imkanı sunuyor.

Her mevsim olduğu gibi sonbaharda da seyrine doyumsuz manzaralar sergileyen Ihlara Vadisi, ziyaretçilerini doğa ve tarihle iç içe bir yolculuğa çıkarıyor.

Mısırlı turist Şeyma Mustafa, AA muhabirine, Kapadokya bölgesini gezdiğini ve burayı çok beğendiğini söyledi.

Ihlara Vadisi'nin muazzam bir doğası olduğunu güzel ve keyifli bir gün geçirdiklerini anlatan Mustafa, şunları kaydetti:

"Doğayla iç içe çok güzel bir yürüyüş yaptık. Sonbaharın etkisi Ihlara Vadisi'nde çok daha belirgin bir şekilde gözlemleniyor. Bu renkleri her yerde görmemiz mümkün olmuyor. Bu mevsimde Ihlara Vadisi daha güzel bir hal almış. Bütün renkler uyum halinde gözlemlenebiliyor. Ağaçların aldığı güzel renkler içerisinde yaptığımız yürüyüş harikaydı. Keyifli zamanlar geçirdik."

"Ihlara Vadisi tarihi ve doğal güzellikleriyle harika bir alan"

Sırbistanlı turist Milos Lalovic ise ilk kez geldiği Ihlara Vadisi'ne hayran kaldığını ifade etti.

Kapadokya bölgesini çok beğendiklerini aktaran Lalovic, şöyle konuştu:

"Özellikle Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Ürgüp ve Göreme'ye hayran kaldık. Bu bölgeyi ziyarete bir daha geleceğim. Tarih ve doğa iç içe, harika mekanlar gezdik. Herkesin buraya gelmesi ve burayı görmesi gerekir. Kovid-19 önlemleri de çok iyi uygulanıyor. 4 kilometrelik yürüyüş alanında yürüme fırsatı buldum. Kaya oyma evleri ve kiliseleri gördük. Sonbaharın güzellikleri ve dökülen yapraklar arasında yürümekten çok keyif aldım. Ihlara Vadisi tarihi ve doğal güzellikleriyle harika bir alan."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut