Ihlamur Terasa uluslararası ödül
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Ihlamur Terasa uluslararası ödül

Ihlamur Terasa uluslararası ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz'in en büyük tesisi olan ve 70 dönümlük bir alan üzerine kurulu olan Ihlamur Teras, Uluslararası Ekoturizm Derneği Ekoturizm Ödülleri'nin "Best Eco-Foundation" kategorisindeki ödüle layık bulundu.

Batı Karadeniz'in en büyük tesisi olan ve 70 dönümlük bir alan üzerine kurulu olan Ihlamur Teras, Uluslararası Ekoturizm Derneği Ekoturizm Ödülleri'nin "Best Eco-Foundation" kategorisindeki ödüle layık bulundu.

100'e yakın ülkeden 1000'e yakın aday içerisinden, Dünya genelindeki en iyi Eko dostu oylarla Ekoturizm ödülüne layık görülen Ihlamur Teras Tesislerinin bu ödüle layık görülmesi memnunlukla karşılandı.

Amerika'da 1990 yılında kurulan, 206 ülkede üyesi olan, 55 ayrı destinasyonda temsilci başkanı bulunan, Dünya'nın en geniş kapsamlı Uluslararası Ekoturizm Derneği tarafından verilecek ödül için, 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü Tokat Dedeman Otelde bir gala gecesi gerçekleştirilecek. Ihlamur Terasın ödülü de bu gala gecesinde verilecek.

Ödül törenine, 30'a yakın Büyükelçi, 1000'e yakın Ekoturizm profesyonelleri, yurt içi ve yurt dışı medya mensuplarının, Dünya'ca ünlü sosyal medya fenomenlerinin ve özel davetlilerin katılmasının beklendiği dile getirildi.

Ihlamur Teras, sürdürülebilir turizmin yaygınlaştırılması adına Ekoturizm Ödülüne layık görüldü.

28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 19.00'da Tokat Dedeman Otelde düzenlenecek ödül törenine, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı'nın da katılacağı öğrenildi. - KARABÜK

Ihlamur Terasa uluslararası ödül
Ihlamur Terasa uluslararası ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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