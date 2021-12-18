İhanetin acısını çabuk unuttu! Böyle yakalandı

BEYOĞLU, İSTANBUL (Snob Magazin) - Geçtiğimiz aylarda eşi Nihan Ünsal'ın ihanetine uğrayan ve kısa sürede boşanan Burak Sergen, zor günleri geride bıraktı.

"SİZDEN KAÇAMADIM"

Önceki akşam Beyoğlu'nda kız arkadaşıyla görüntülenen Burak Sergen, "Arkadaşlarım ve avukatım ile yemeğe çıktım çocuklar. Sizden kaçamadım" dedi.

"SEVGİLİM YOK"

Burak Sergen, "Yeni bir aşka mı yelken açtınız?" diyen muhabire, "Hayır, hayatımda aşk yok. Olursa size söylerim" cevabını verdi.

"YENİ BİR GELİŞME OLURSA AÇIKLAMA YAPARIM"

Eski eşi ile olan dava süreci hakkında da konuşan Sergen "Kötü günleri geride bıraktım, yargı sürecindeyiz. Yeni bir gelişme olursa basın açıklaması yapacağım. Benim için çok zor bir dönemdi" dedi.

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961'de Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

Sergen, 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra bir süredir 'Sadakatsiz' adlı dizide 'Haluk' karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor.