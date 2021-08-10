İhanete uğradığını öğrenen Berdan Mardini'den eski eşine zehir zemberek sözler: Namussuz, haysiyetsiz

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Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrenen şarkıcı Berdan Mardini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski eşi Fatoş Yelliler için "Allah beni korudu bu namussuz ve haysiyetsizden" dedi.

Türkücü Berdan Mardini ile boşanmak üzereyken modacı Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşayan Gökhan Göz'le ilişkisi olduğunu açıklayan Fatoş Yelliler magazin gündeminden düşmüyor. Eski eşi tarafından aldatıldığını öğrenen Mardini ise sosyal medya hesabından sitem etti.

YASAK AŞK YAŞADIĞINI İTİRAF ETTİ

Hakkında çıkan yasak aşk iddiasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak her şeyi itiraf eden Fatoş Yelliler, "Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan Göz Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekte idi" dedi.

"ALLAH BENİ KORUDU BU HAYSİYETSİZDEN"

Açıklamasıyla geniş yankı uyandıran Yelliler'in ardından Berdan Mardini de gündem oldu. Yelliler'in itirafından sonra "Herkes fıtratına uygun kişilerle olması gereken yerdedir" açıklaması yapan ünlü türkücü yeni paylaşımında eski eşine tepki gösterdi. Bu süreçte yanında olan takipçilerine teşekkür eden Mardini, "Allah beni korudu bu namussuz, haysiyetsizden. İnanın rabbim ne yapacağını bilir sadece bunu bilin" ifadelerini kullandı.

"BENİM SUSTUĞUM KADAR HAYSİYETLİ KALABİLİRSİNİZ"

Berdan Mardini'nin paylaşımından sonra sessiz kalamayan 2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sizler sadece benim sustuğum kadar namuslu ve haysiyetli kalabilirsiniz" dedi.