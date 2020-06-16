Iğdır ismi nereden geliyor? Iğdır nerededir? Iğdır'da gezilecek yerler nereler?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Iğdır ismi nereden geliyor? Iğdır nerededir? Iğdır'da gezilecek yerler nereler?

Iğdır'da düzenlenen festivaller neler? Ağrı Dağı'na ev sahipliği yapan Iğdır'da gezilecek tarihi yerler nereler?

Iğdır ismi nereden geliyor? Iğdır nerededir? Iğdır'da gezilecek yerler nereler?
16.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:57

Doğu şehirlerimizin sert karasal ikliminin aksine ılıman iklime sahip olan bu şehir mikroklima iklimi örneğidir. Yaşanabilir havası ve bereketli toprakları ile pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu sebeple pek çok tarihi kalıntı ve eser görmeniz mümkündür.

Ağrı Dağınada ev sahipliği yapan Iğdır'da gezilecek yerler listesi haberimizin detaylarında.

IĞDIR İSMİ NEREDEN GELİR?

Şehir ismini Iğdır Bey'den alır. Iğdır Bey, 24 Oğuz boyundan yirmi birincisi olan Oğuz Han'ın oğlu olan Cengiz Bey'in oğludur. Kelime anlamı olarak da ulu ve yiğit başkan anlamına gelir.

IĞDIR NEREDEDİR?

Türkiye'nin doğu sınırında yer alan şehir, yüksek platoların bulunduğu bir bölgededir. Ağrı, Kars, Ermenistan, Nahçıvan ve İran ile sınırı bulunmaktadır.

Iğdır ismi nereden geliyor? Iğdır nerededir? Iğdır'da gezilecek yerler nereler?

IĞDIR'DA GEZİLECEK YERLER NERELER?

Şehit Türkler Anıtı ve Müzesi

1999 yılında yapımı tamamlanan anıt, 1915 - 1920 yılları arasında bölgede yaşayan Ermenilerin saldırılarında yiten canları temsil etmektedir. Her ay 4000'den fazla kişinin ziyaret ettiği müzede pek çok belge de sergilenmektedir.

Iğdır ismi nereden geliyor? Iğdır nerededir? Iğdır'da gezilecek yerler nereler?

Meteor/ Göktaşı Çukuru

Doğubeyazıt'a 35 kilometre uzaklıkta bulunan bölge, ikinci derece sit alanı ilan edilmiştir. Karstik çöküntü olan çukurun derinliği 60 metredir. Göktaşının düştüğü gecede büyük bir sarsıntı yaşandığı ve yakınında bulunan köyün sularının bulanık aktığı söylenir. Çukur ve çevresi her yıl binlerce meraklısı tarafından ziyaret edilir.

Iğdır ismi nereden geliyor? Iğdır nerededir? Iğdır'da gezilecek yerler nereler?

Sürmeli Kalesi

Tuzluca ilçesinde olan Sürmeli köyünün doğusunda bulunur. Kayalıklar üzerine inşa edilen kalenin Aras Nehrine hakim bir bakış açısı vardır.

Karakale Harabesi

Merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunur. Türkiye Ermenistan sınırını çizen iki vadi arasında kayalıklar üzerine inşa edilen kale önemli bir konumda yer almıştır. Günümüze birkaç sur ve iki kule ulaşmıştır. Kale surları ve ve kuleler arasında eskiden yaşam olduğu düşünülmektedir. Bölgede Tunç çağına, Urartulara ve Selçuklulara ait seramiklerin kaldığı düşünülmektedir.

Ahura Harabeleri

Aralık ilçesinde bulunan Ahura Harabeleri, milattan önce ikinci yüzyılda Artaksiyalı Krallığı döneminde kurulmuştur. Ağrı Dağı'nın kuzeyinde, Yakup Vadisi içerisinde yer almaktadır.

Selçuklu/ Harmandöven Kervansarayı

Şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta olan kervansaray, 13. yüzyıl sonlarında Anadolu Selçuklu devletinin yaptırdığı son önemli eserlerden biridir. Önemli yol güzergahları üzerinde bulunan yapı, Selçuklu mimarisine uygun bir şekilde hala günümüzde ihtişamını korumaktadır.

Tuzluca Tuz Mağaraları

Tuzluca ilçesinde bulunan tuz mağaraları 55 dönümlük bir araziye yayılmıştır. Türkiye'nin bir asırlık tuz ihtiyacını karşılayacak kapasitesi vardır. Tüneller içerisindeki hava akımının solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği bilinir.

Iğdır ismi nereden geliyor? Iğdır nerededir? Iğdır'da gezilecek yerler nereler?

Koç Başlı Mezarlar/ Karakoyunlu Açık Hava Müzesi

Iğdır Ovası boyunca bulunan eski mezarlarda koç başlı mezarlar bulunur. Karakoyunlular döneminde kalan yapılar, yiğitliği ve kahramanlığı ile bilinen kişiler için yapılmıştır. Genç yaşta ölenlerin de mezarlarına yaptırılan bu motif, Orta Asya Türk Kültürü örneğidir. Koç başlı mezar taşları 1991 yılında koruma altına alınmıştır.

Iğdır ismi nereden geliyor? Iğdır nerededir? Iğdır'da gezilecek yerler nereler?

Şehirde tanık olabileceğiniz tarihi yapılar ve bölgeler çok fazladır. Iğdır'da görebileceğiniz diğer yerler;

Nuh'un Tepesi

Zerdüşt Tapınağı

Dinazor Tepesi

Şahmeran Tepesi ve Mağarası

Aras Nehri

Urartu Tepeleri (Kültepe)

Gökdekli Kümbeti

IĞDIR'IN NESİ MEŞHUR? IĞDIR'DA NE YENİR?

Ekşili Pilav

Patlıcan reçeli

Taş köfte

Katık aşı

Etli sarma

Bozbaş

Iğdır ismi nereden geliyor? Iğdır nerededir? Iğdır'da gezilecek yerler nereler?

IĞDIR'DA DÜZENLENEN FESTİVALLER NELER?

Nevruz Bayramı

Iğdır Nahçıvan Kültür ve Dayanışma Festivali

Ağrı Dağı Korhan Yaylası Şenlikleri

Iğdır Kayısı Festivali

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Normalleşmeyi yanlış anlayan kentimizde ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Normalleşmeyi yanlış anlayan kentimizde ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı Haber
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Haber
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, alışveriş arabalarındaki tehlikeye karşı uyardı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, alışveriş arabalarındaki tehlikeye karşı uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı
Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor
Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor
Çorum'da aslan bulunamadı ama köylülerin paniği devam ediyor
Çorum'da aslan bulunamadı ama köylülerin paniği devam ediyor
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı
Yeri sır gibi saklanan DEVA Partisi'nin genel merkezinin adresi tabela asılınca ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin biletini kesti
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin biletini kesti
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Leyla Güven Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Alişan Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya Nuri Bilge Ceylan
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Kaza Kadın Bingöl Twitter
Şu an buradasınız: Iğdır ismi nereden geliyor? Iğdır nerededir? Iğdır'da gezilecek yerler nereler? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 14:57:22. #1.15#
title