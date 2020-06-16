Iğdır ismi nereden geliyor? Iğdır nerededir? Iğdır'da gezilecek yerler nereler? Iğdır'da düzenlenen festivaller neler? Ağrı Dağı'na ev sahipliği yapan Iğdır'da gezilecek tarihi yerler nereler?

Doğu şehirlerimizin sert karasal ikliminin aksine ılıman iklime sahip olan bu şehir mikroklima iklimi örneğidir. Yaşanabilir havası ve bereketli toprakları ile pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu sebeple pek çok tarihi kalıntı ve eser görmeniz mümkündür.

Ağrı Dağınada ev sahipliği yapan Iğdır'da gezilecek yerler listesi haberimizin detaylarında.

IĞDIR İSMİ NEREDEN GELİR?

Şehir ismini Iğdır Bey'den alır. Iğdır Bey, 24 Oğuz boyundan yirmi birincisi olan Oğuz Han'ın oğlu olan Cengiz Bey'in oğludur. Kelime anlamı olarak da ulu ve yiğit başkan anlamına gelir.

IĞDIR NEREDEDİR?

Türkiye'nin doğu sınırında yer alan şehir, yüksek platoların bulunduğu bir bölgededir. Ağrı, Kars, Ermenistan, Nahçıvan ve İran ile sınırı bulunmaktadır.

IĞDIR'DA GEZİLECEK YERLER NERELER?

Şehit Türkler Anıtı ve Müzesi

1999 yılında yapımı tamamlanan anıt, 1915 - 1920 yılları arasında bölgede yaşayan Ermenilerin saldırılarında yiten canları temsil etmektedir. Her ay 4000'den fazla kişinin ziyaret ettiği müzede pek çok belge de sergilenmektedir.

Meteor/ Göktaşı Çukuru

Doğubeyazıt'a 35 kilometre uzaklıkta bulunan bölge, ikinci derece sit alanı ilan edilmiştir. Karstik çöküntü olan çukurun derinliği 60 metredir. Göktaşının düştüğü gecede büyük bir sarsıntı yaşandığı ve yakınında bulunan köyün sularının bulanık aktığı söylenir. Çukur ve çevresi her yıl binlerce meraklısı tarafından ziyaret edilir.

Sürmeli Kalesi

Tuzluca ilçesinde olan Sürmeli köyünün doğusunda bulunur. Kayalıklar üzerine inşa edilen kalenin Aras Nehrine hakim bir bakış açısı vardır.

Karakale Harabesi

Merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunur. Türkiye Ermenistan sınırını çizen iki vadi arasında kayalıklar üzerine inşa edilen kale önemli bir konumda yer almıştır. Günümüze birkaç sur ve iki kule ulaşmıştır. Kale surları ve ve kuleler arasında eskiden yaşam olduğu düşünülmektedir. Bölgede Tunç çağına, Urartulara ve Selçuklulara ait seramiklerin kaldığı düşünülmektedir.

Ahura Harabeleri

Aralık ilçesinde bulunan Ahura Harabeleri, milattan önce ikinci yüzyılda Artaksiyalı Krallığı döneminde kurulmuştur. Ağrı Dağı'nın kuzeyinde, Yakup Vadisi içerisinde yer almaktadır.

Selçuklu/ Harmandöven Kervansarayı

Şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta olan kervansaray, 13. yüzyıl sonlarında Anadolu Selçuklu devletinin yaptırdığı son önemli eserlerden biridir. Önemli yol güzergahları üzerinde bulunan yapı, Selçuklu mimarisine uygun bir şekilde hala günümüzde ihtişamını korumaktadır.

Tuzluca Tuz Mağaraları

Tuzluca ilçesinde bulunan tuz mağaraları 55 dönümlük bir araziye yayılmıştır. Türkiye'nin bir asırlık tuz ihtiyacını karşılayacak kapasitesi vardır. Tüneller içerisindeki hava akımının solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği bilinir.

Koç Başlı Mezarlar/ Karakoyunlu Açık Hava Müzesi

Iğdır Ovası boyunca bulunan eski mezarlarda koç başlı mezarlar bulunur. Karakoyunlular döneminde kalan yapılar, yiğitliği ve kahramanlığı ile bilinen kişiler için yapılmıştır. Genç yaşta ölenlerin de mezarlarına yaptırılan bu motif, Orta Asya Türk Kültürü örneğidir. Koç başlı mezar taşları 1991 yılında koruma altına alınmıştır.

Şehirde tanık olabileceğiniz tarihi yapılar ve bölgeler çok fazladır. Iğdır'da görebileceğiniz diğer yerler;

Nuh'un Tepesi

Zerdüşt Tapınağı

Dinazor Tepesi

Şahmeran Tepesi ve Mağarası

Aras Nehri

Urartu Tepeleri (Kültepe)

Gökdekli Kümbeti

IĞDIR'IN NESİ MEŞHUR? IĞDIR'DA NE YENİR?

Ekşili Pilav

Patlıcan reçeli

Taş köfte

Katık aşı

Etli sarma

Bozbaş

IĞDIR'DA DÜZENLENEN FESTİVALLER NELER?

Nevruz Bayramı

Iğdır Nahçıvan Kültür ve Dayanışma Festivali

Ağrı Dağı Korhan Yaylası Şenlikleri

Iğdır Kayısı Festivali