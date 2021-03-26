İftarda ne yemeliyiz? Kolay iftar yemekleri tarifleri!

2021 Ramazan ayına girmeye az kaldı. Ramazan ayına girmeden önce her sene olduğu gibi bu sene de iftar ve sahurda nasıl beslenilmesi gerektiği, iftarda ne yemeliyiz soruları karşımıza çıkıyor ve çıkacaktır. Sizler için iftarda ne yenmesi gerektiği ve örnek olması için birkaç iftar yemeği tarifi verdik. Peki, İftarda ne yemeliyiz? Kolay iftar yemekleri tarifleri! Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2021 Ramazan ayına girmeye az kaldı. Ramazan ayına girmeden önce her sene olduğu gibi bu sene de iftar ve sahurda nasıl beslenilmesi gerektiği, iftarda ne yemeliyiz soruları karşımıza çıkıyor ve çıkacaktır. Sizler için iftarda ne yenmesi gerektiği ve örnek olması için birkaç iftar yemeği tarifi verdik. Peki, İftarda ne yemeliyiz? Kolay iftar yemekleri tarifleri! Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İFTARDA NE YEMELİYİZ?

Ramazan ayı 13 Nisan'da başlıyor. Bununla birlikte oruç tutarken yemek yeme alışkanlığımıza özen göstermemiz gerektiğini unutmamız gerekiyor. Ramazan ayında tutuğumuzun orucun bize her bakımdan yarar sağlaması adına iftar ve sahurda sağlıklı ve kontrollü beslenmeliyiz. Peki, 16 saatlik tutulan oruçtan sonra ilk öğünümüz olan iftarda nasıl beslenmeliyiz, ne yemeliyiz? Sorularına yanıt olarak ilk söylenmesi gerek şey; her şeyi birden yememektir! Vücudumuz 16 saat hiçbir şey girmezken 15 dakika içinde karnımızı doldurmak hazımsızlığa neden olacağı gibi yemek sonrası şişlik ve rahat edememe durumu yaşanır. BU şekilde geçirilen bir oruç süreci sağlığınız açısından da yararlı olmayacaktır. Dolayısıyla öncelikle iftarda yiyeceğiniz yemekleri sindire sindire yemek önemlidir.

İftara her şeyden önce su ile başlayın. Böylece vücudunuzu en çok ihtiyacı olan şeye kavuşturmuş olacak ve gereğinden fazla yemenizi de önlemiş olacaksınız.

Suyunuzu içtikten sonra da ramazan ayının simgesi olan hurmayı yemeniz önerilir. Orucunuzu hurma ile açmak gün içinde almadığınız şeker, ihtiyacınızı doğal bir şekilde karşılayıp kan şekerinizi dengeler. İçinde bulunan vitaminler ve protein sayesinde çok besleyici ir meyve olan hurmayı kontrollü bir şekilde tükettiğiniz vücudunuza fazlasıyla fayda sağlayacaktır. Her iftar yemeğinde 1 tane hurma yemeniz faydanıza olacaktır.

Orucunuzu su, hurma ve bununla birlikte bir kâse çorba ile açtıktan sonra en az 15 dakika dinlenmeniz gerekiyor. Ana yemeğe geçmeden önce orucu açtığınız besinleri sindirirseniz hem gereğinden fazla yemenizi önleyecek hem de hem de iftar sonrası yaşanabilecek mide rahatsızlığını yaşamayacaksınız.

Yiyeceğiniz ana yemeğin ağır, hamurlu, yağlı bir yemek olmamasına dikkat etmelisiniz. Bunula birlikte yiyeceğiniz yemeğin gün içinde almadığınız besin ihtiyacınızı karşılaması gerekir. Dolayısıyla protein, sağlıklı karbonhidrat ve sağlıklı yağ açısından zengin yemekler tercih etmeniz önerilir.

İftar sonrası tatlı konusunda ise sütlü tatlıları tercih etmelisiniz. Şerbetli ve yağlı, hamurlu tatlılar kilo alımına ve hazımsızlığa neden olacaktır. Dolayısı ile ramazan ayının simgesi olan güllaç tatlısı ideal olabilir. Fakat tatlı tüketimi iftar yemeğinde nen az 1-2 saat sonra olmalı.

İftar için tavsiye menüsü

İftar başlangıcı/oruç açma

-Bol su

-1 tane hurma

- 2 tane zeytin ya da 2 tane ceviz

- 1 kase çorba

15-20 dakika ara verin

-1 tatlı kaşığı eklenmiş salata

- 1 porsiyon tavuk veya et/ kuru baklagil yemeği veya tavuk/ sebze yemeği veya balık

- 1 veya 2 dilim ekmek ya da 5 kaşık bulgur

İftardan 2 saat sonra

1 kase yoğurt veya 1 bardak süt/ 10 tane badem/fındık yanında 1 porsiyon meyve

Sütlü tatlı tercih edecekseniz 1 porsiyonu geçmemeli ve tatlı yemeyi her gün değil hafta da 2-3 kez yemeniz önerilir.

KOLAY İFTAR YEMEKLERİ TARİFLERİ!

Tavada Tavuk Şiş

Kişi: 4-6 kişilik

Pişirme: 30 dakika

Hazırlama: 30 dakika

Tavada Tavuk Şiş Malzemeler

1 kilo tavukgöğsü

6 tane kırmızı biber

12 tane yeşil biber

Tavukları marina etmek için

3 yemek kaşığı yoğurt

½ çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 diş sarımsak

1 tane küçük soğan

1 çay kaşığı pulbiber

½ çay karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

Tavada Tavuk Şiş yapılışı

-Önce tavukgöğsünü yıkayın ve küp küp kesin.

-Marine etmek için bütün malzemeleri karıştırın ve tavukları bulayın.

-Marine tavukları 2 saat buzdolabında dinlendirin.

-Tavukları şişlere dizin.

-Yapışmaz tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile pişirin.

ALİNAZİK

Kaç kişi: 4

Hazırlama süresi:15 dakika

Pişirme süresi:15 dakika

Alinazik tarifi için malzemeler

250 gram küçük küçük doğranmış kuşbaşı ya da kıyma

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

50 gram tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 çay kaşığı tuz

Patlıcanlı karışım için

1 kâse sarımsaklı yoğurt

3 tane közlenmiş patlıcan

1 çay kaşığı tuz

Alinazik tarifi yapılışı

-Öncelikle patlıcanların üstünü delip közlenmesi için fırına koyun.

-Fırından çıkarır çıkarmaz bir poşete koyun ve ılıyınca kabuklarını soyun. ( fırından çıkardığınız gibi bir poşete koymanız kabukların daha kolay soyulmasını sağlayacak.)

-Tereyağını tavaya alın içine sarımsağı ekleyip hafif soteleyin.

-Ardından etleri/kıymayı koyun ve soteleyin.

-Etler piştikten sonra salça ve baharatları ekleyin.

-Patlıcanları çok küçük kesin ve ezin, ezerken biraz tuz ekleyin.

-Ezme işlemi bittikten sonra patlıcanları sarımsaklı yoğurtla karıştırın.

-Hazırladığınız etleri patlıcanlı yoğurdun üstüne koyun. Yalnız etleri koyarken fazla sıcak olmaması gerekiyor. Sıcak olursa yoğurdunuz sulanır ve yemeğin tadı değişir.