İEKKK'da gündem "yüzülebilir Körfez" ve Alsancak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüsü önlemleri nedeniyle internet üzerinden yapılan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu toplantısında "yüzülebilir Körfez" hedefiyle ilgili konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüsü önlemleri nedeniyle internet üzerinden yapılan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu toplantısında "yüzülebilir Körfez" hedefiyle ilgili konuştu. Başkan Soyer, "Bu yıl ilk defa orta Körfez'de Güzelbahçe'de bir plajımız mavi bayrak aldı" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan, kentte etkin role sahip kurum ve kuruluşların temsilcilerinin üye olarak yer aldığı İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK)'nun 93. toplantısında, "yüzülebilir Körfez" hedefi ile Alsancak'ın sorunları ve gelecek perspektifi ele alındı.

Toplantı İZSU Genel Müdürlüğü Körfez Şube Müdürü Selçuk Dündar'ın sunumu ile başladı. Dündar, 2000 yılında devreye giren Büyük Kanal Projesi ile bataklık halindeki İzmir Körfezi'nde yaşanan iyileşmeyi aktardı. Körfez'e gelen kirlilik kaynakları ile mücadele ettiklerinin ve yağmur suyu ayrıştırma projelerine ağırlık verdiklerinin altını çizen Dündar, derelerin düzenli olarak temizlendiğini, Körfez'deki su kalitesinin ise sürekli gözlendiğini kaydetti. Büyük Kanal Projesini artan nüfusa göre geliştirdiklerini, Güzelbahçe ve Çiğli ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin kapasitesini artıracaklarını söyleyen Dündar, İzmir'deki arıtmalardan çıkan çıkış suyu kalitesinin de yüksek olduğunu belirtti. Dündar, körfezdeki berraklık oranında 2002 yılıyla kıyaslandığında dört kata kata kadar iyileşme gözlendiğine dikkat çekti.

"Karşıyaka ve Karataş'ta mavi bayrağı göndere çekeceğiz"

İzmir'in kişi başına arıtılan atık su miktarı ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisi sayısı ile lider kent olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu çalışmalar bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları ile gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam edecektir. Körfez'in kirlenmesini önlemeye yönelik çalışmalara odaklanmış durumdayız. Dere ağızlarında dip temizleme çalışmalarının yanı sıra yağmur suyu ayrıştırma çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu yıl ilk defa orta Körfez'de Güzelbahçe'de bir plajımız mavi bayrak aldı. Mavi bayrak biliyorsunuz uluslararası bir çevre ödülü. Temizlik, hijyen, güvenlik ve deniz temizliği kriterleri esas alınarak değerlendirme yapılıyor. Diliyorum ki bu istikrarlı çalışmalar sonucu Karşıyaka ve Karataş'ta ö nümüzdeki yıllarda mavi bayrağı göndere çekeceğiz" diye konuştu.

Körfez'e kirlilik akışını durduracağız

Kurul üyelerinden İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz'ün Körfez'deki sirkülasyon kanalından vazgeçilme sebebine ilişkin sorusuna da yanıt veren Başkan Soyer, "Dip temizliği konusunda çalışma artarak devam edecek; fakat kanal açmak sadece kanalı açmakla biten bir süreç değil. Deniz suyunun sirküle edilmesini sağlamak için Körfez çıkışına dev pompalar ve motor konmasını gerektiren bir süreç. Hangi çapta hangi ölçekte yaparsanız yapın yetersiz kalacağını düşündük. Biz doğanın akışına uygun dip taraması yapıp Körfez'e gelen kirliliğin önüne geçerek önceliğimizi kirletmemeye vereceğiz; çünkü Körfez biz kirletmezsek kendi sirkülasyonu, dip dalgaları ile kendi kendini yenileyecektir" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine Başkan Soyer, birleşik çalışan yağmur suyu ve kanal sistemini birbirinden ayırmak için yağmur suyu kanallarının imalatına başladıklarını, 385 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu hattının ise proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, böylelikle Körfez'e akan kirliliğin büyük ölçüde önünü keseceklerini söyledi.

"Körfezin cıvıl cıvıl, rengarenk olacağı günleri iple çekiyoruz"

Kurul üyelerinden söz alan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın Körfez'de yelken sporunun geliştirilmesi ve marina yapılması ile ilgili görüşlerine Başkan Soyer, "Körfezin cıvıl cıvıl, rengarenk olacağı günleri iple çekiyoruz. Az kaldı. Levent Marina'yı devraldık. Orada bir küçük adım atıyoruz. Hazırlıklar bitmek üzere. İzmir Ticaret Odası ile de mendireğin marina olarak kullanılması için girişim başlattık. Ankara'da gerekli görüşmeler İzmir Ticaret Odamız öncülüğünde devam ediyor. Dileriz yelkenliler için burayı marina olarak kullanabiliriz. Marina Körfez'in olmazsa olmazıdır. Burası da olmazsa başka çözümler bulacağız" yanıtını verdi.

Kurul üyelerinden iş insanı Kemal Çolakoğlu ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait olan Karşıyaka'daki tersanenin Aliağa'ya taşınabileceğini bununla ilgili olarak İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulunun bu konu üzerinde çalışma yapabileceğini dile getirdi.

"Karşıyaka alt geçidi için ihaleye çıkıyoruz"

93. İEKKK'de İzmir Büyükşehir Belediyesinin başta; ulaşım, trafik, otopark olmak üzere Alsancak ile ilgili plan ve çalışmalarına ilişkin oluşturulan Alsancak Komitesi'nin görüşlerine yer verildi. Komite adına konuşan Kemal Çolakoğlu, yer altı otoparkları yapılarak Alsancak'ın yayalaştırılması gerektiğine dikkat çekerek, Alsancak Garı önünde trafiğin yer altına alınması için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projenin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Alsancak Garı önündeki trafiğin yer altına alınması ve üzerinde 15 bin metrekareye yakın bir meydan düzenlemesi için kararlılıkla çalıştıklarını kaydeden Başkan Soyer, "Jeolojik bir takım öngörülemeyen sıkıntılar yaşadık. Bunun çözümüne yönelik de çalışıyoruz. Vazgeçmiş değiliz. Karşıyaka Çarşı ile iskeleyi birleştirecek alt geçit için yılbaşında ihaleye çıkıyoruz. Böylece Karşıyaka Çarşısı'ndan gelen aksı denizle, denizle Karşıyaka Çarşısı'nı buluşturma imkanı bulacağız" dedi.

Toplantıda konuşan İEKKK Başkanı Sıtkı Şükürer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in görev süresinin 550 gününde yaptıklarını anlattığı sunumuna değinerek, "Bu sunum İzmir Büyükşehir Belediyesinin vizyonuna ve buna bağlı olarak İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulunun nasıl çalışacağına dair önemli ipuçları veriyor. Bu vizyon tarımı, toprağı kirletmeyen, doğaya saygılı, nitelikli sanayi ve hizmet sektörüne vurgu yapıyor. Refah içeren, paylaşımcı, çok sesli, demokratik bir İzmir hayali kuruyor. Bunu da hep birlikte gerçekleştirmemiz için bizlere el uzatıyor. Kurul üyelerinden de böylesi bir İzmir'e dair işbirliği talep ediyor" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı