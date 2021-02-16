'İdrar kaçırma, şeker hastalığı belirtisi olabilir'

Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Şalk, idrar kaçırma probleminin arkasında başka rahatsızlıklar bulunabileceğini söyledi. Genellikle bu tip hastaların yakınlarından, eşlerinden ve çocuklarından durumu sakladığını belirten Şalk, "Çevresinde de aynı şikayetlerde bulunan kişiler olabileceği gibi bunu normalleştirmeye çalışmaktadırlar. Ancak bu durumlarda unutmamak gerekir ki idrar kaçırmak normal bir durum değildir. Bu bir hastalık belirtisidir. ve diğer hastalıkların öncü şikayeti olarak ortaya çıkabilir. İdrar yolu enfeksiyonu veya böbreklerle ilgili problemler başta olmak üzere bir de nörolojik hastalıkları sayabiliriz" dedi.

'ŞEKER VE NÖROLOJİK HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR'

Opr. Dr. Şalk, idrar kaçırmanın şeker hastalığı ve nörolojik hastalıkların da habercisi olabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"İlk sıkışma hissinden sonra bunu yapamadığımız zaman idrar kaçırmadan bahsediyoruz. Sebepleri içinde genellikle çok sayıda doğum yapmak, zor doğum öyküsü olması, iri bebek doğurmak, obezite, kronik akciğer hastalıkları ve astım gibi sürekli öksürükle seyreden hastalıklar sayılabilir. Ama bunun yanı sıra şeker hastalığı ve nörolojik hastalıklar gibi diğer hastalıklarında habercisi olabilir. Bu açıdan dikkat etmek gerekir. İdrar kaçırmayı normal bir durummuş gibi görmemek gerekiyor. İdrar kaçırmada mutlaka hekime başvurmak gerekir. Çok basit tanı testleri var. Basit bir idrar tahlili, bir jinekolojik muayene ve beraberinde işeme günlüğü gibi, pet günlüğü gibi basit testlerle tanı koyabiliriz. Öksürüp hapşırma, ağır bir aktivitede bulunma durumunda idrar kaçırma söz konusuysa cerrahi tedavi ön plandadır. Ama tuvalete yetişememe ve tuvalete yetişmek üzereyken idrar kaçırma gibi durumlarda da ilaç tedavileriyle tedavi edebiliyoruz."

'SOSYAL HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEKTE'

Opr. Dr. Şalk, idrar kaçırmanın sosyal veya hijyenik problem olduğunu, insanın sosyal hayatını olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Günlük aktivitelerinde örneğin; dışarı çıkacağı zaman insanları çok kısıtlamaktadır. Her an başıma gelebilecek korkusuyla sürekli tedirgin yaşamaktadır. Dolayısıyla bu problemi ortadan kaldırmak için en kısa sürede tedavi olmalarını öneriyoruz. Basamaklı tedavi şeklinde de gidilebilir. Örneğin hastanın sıvı alımı kontrol edilebilir, neler tüketiyor, çay, sigara, alkol, kahve gibi içecekleri çok tüketiyorsa bunları sınırlamak gerekir. Yine terlik taban egzersizleri dediklerimiz fizik aktivitelerini verebiliyoruz. Bu gibi basit işlemlerle başlayıp daha sonra daha karmaşık yöntemlere geçilebilir" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet