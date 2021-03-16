"İdrar kaçırma kadınlarda depresyona da yol açabilir"

İstemsiz idrar kaçırmanın, kadınları sosyal hayattan cinsel yaşama kadar birçok açıdan olumsuz etkilediğini ve bu durumun "Üriner İnkontinans" olarak tanımlandığını aktaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr.

İstemsiz idrar kaçırmanın, kadınları sosyal hayattan cinsel yaşama kadar birçok açıdan olumsuz etkilediğini ve bu durumun "Üriner İnkontinans" olarak tanımlandığını aktaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, kişide sürekli ıslaklık, irritasyon ve koku olması endişesiyle oluşan rahatsızlık hissinin depresyona da yol açabileceğini söyledi.

Uzmanlar, kadınlarda istemsiz idrar kaçırma genellikle öksürme, hapşırma, aksırma gibi stres yaratan (stres inkontinans) fiziksel çaba sırasında ani idrar kaçırma görülebildiğini söylüyor. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ünal, bu sorunun gelişiminde yaş, doğum sayısı, zorlu doğum, obezite, sigara kullanımı, kronik öksürük, kabızlık, mesane sarkması, geçirilmiş pelvik cerrahi ya da yaralanma, üriner sistem enfeksiyonları ile menopoz gibi risk faktörlerinin önemli rol oynadığını belirtti.

ALTTA YATAN FARKLI ETKENLER VAR

İdrar kaçırma şikayetiyle kendilerine başvuran kadın hastalar için öncelikle idrar tahlili ve kültüre bakarak kaçırmanın enfeksiyona bağlı gelişip gelişmediğini tespit ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Ünal, "Altında yatan neden enfeksiyon değilse genital sistemde rahim sarkması olup olmadığına dair muayene yapılır. Aynı zamanda mesane adalesinin kasılmasında bir sorun olup olmadığı araştırılır. Bunun anlaşılması için de urodinami adını verdiğimiz çeşitli tetkikler kullanıyoruz. Öksürük, aksırıkla kaçan idrara "stres inkontinans" adı verilir. Bunun çözümü ise cerrahidir. Mesane duvarından kaynaklı bozukluklarda ise ilaç tedavisi kullanılır. Bunun dışında öksürme gülme sırasında olmayan tuvalete yetişememe, idrar gelince kaçırma gibi şikayetler de olabilir tedavisi medikal yani ilaçla olmaktadır. Cerrahi yöntemler bu kaçırmalarda etkili değildir. Rahmin sarkması veya vajen duvarının sarkması bağlı idrar kaçırma problemlerinde de cerrahi yöntemler uygulanır" dedi.

CERRAHİ YÖNTEMLER YÜZ GÜLDÜRÜCÜ SONUÇLAR VEREBİLİYOR

Kadınlarda oluşan idrar kaçırma durumları için sling (askı) operasyonlarının en sık kullanılan cerrahi prosedürler arasında olduğunu ve mesane boynu ile üretranın desteklenmesi esasına dayandığını söyleyen Prof. Dr. Ünal, TVT, TOT ve mini sling tekniklerinin de uygulanan diğer yöntemler olduğu söyledi. Bu işlemlerle kadınların çok kısa süre içinde günlük yaşantılarına konforlu şekilde geri dönebildiklerini hatırlatan Prof. Dr. Ünal, "Genel veya spinal anestezi altında uygulanabilen idrar kaçırma operasyonları çok kısa bir sürede yapılır. Hasta operasyon sonrası hemen ertesi gün taburcu edilir, günlük yaşamlarına hızlı bir şekilde dönebilir. Başarı oranları oldukça yüksektir ve uzun dönemde iyi sonuçlar alınır. Komplikasyon oranları ise oldukça düşük olan bu tip cerrahi uygulamalar sayesinde hastanın yaşam kalitesi artarak, özgüveni yerine gelir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı