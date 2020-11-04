İclal Aydın kimdir? İclal Aydın nereli, kaç yaşında? İclal Aydın kitapları

Oyuncu, yazar İclal Aydın'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, İclal Aydın eşi kim, evli mi sorularını araştırıyor. Oyunculuğu ile dikkat çeken isim, kaleme aldığı kitaplar ve sunduğu programlarla adından söz ettiriyor. İclal Aydın biyografisi haberimizde.

İclal Aydın kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Ünlü oyuncu, televizyon ve edebiyat dünyasındaki başarıları ile dikkatleri çekmiştir. Aydın hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, İclal Aydın nereli? İclal Aydın evli mi? İşte, İclal Aydın'ın ailesine dair ayrıntılar...

İCLAL AYDIN KİMDİR?

Aydın, 14 Eylül 1971 tarihinde Nevşehir'de dünyaya geldi. Memur olan ailesinin görev yeri olan Nevşehir'de doğdu. Bir yaşındayken tayin nedeniyle Ankara'ya taşındılar. İlkokuldan sonra bir süre Elazığ Anadolu Lisesi'nde yatılı okudu. Annesiyle babasının ayrılması nedeniyle yeniden Ankara'ya döndü. Ortaokul ve lise yıllarını yazarak ve tiyatro çalışmaları yaparak geçirdi. Orta üçüncü sınıftan itibaren bir yandan okuyup bir yandan çalışmaya başladı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı. İkinci sınıfta okulu bırakıp Berlin'e yerleşti. Almanya'da altı yıl profesyonel tiyatroculuk yaptı. Çeşitli sosyal çalışmalara, kurslara katıldı.

1996 yılında tiyatroyu bırakarak Türkiye'ye dönen İclal aydın, 1997 yılında televizyona geçti. 1997 yılında Ayna grubunun ölünce sevemezsem seni klibinde rol aldı. Kadrosunda yer aldığı Sıcak Saatler dizisibüyük beğeni topladı. HBB'de gündüz kuşağında, "2'den 4'e" adında kadınlara yönelik program sundu. Bir süre Kanal D'de, 1998-2000 yılları arasında da Radyo D, Radyo Cumhuriyet, Radyo Kent, BRT FM'de program yaptı. 1999'da Hayat Güzeldir programıyla BRT'ye geçti.

Zirvedekiler; 2000 En İyi Sabah Programı ödülünü aldı. Hayat Güzeldir programı için yazdığı günlükleri ve metinleri bir araya getirerek ilk kitabını hazırladı. Star TV'de yayınlanan İki Aile dizisinde Eda rolünü Emre Kınay ile oynamıştır. 2013'te Kanal D'de yayımlanan Veda dizisinde Behice karakterini canlandırdı. 2014'te ise Arkadaşım Hoşgeldin adlı komedi programında konuk oyuncu oldu. Bunun ardından bir süre O Hayat Benim dizisinde rol alan İclal Aydın, Show TV'de "İclal Aydın'la Yeniden" adlı programın sunuculuğunu yapıyor.

Aydın, üç evlilik gerçekleştirdi ve Lal Başbuğ adında bir kızı bulunuyor.

KİTAPLARI

2001 - Hayat Güzeldir

2003 - Bitmiş Aşklar Emanetçisi

2004 - Yaz Bitmesin

2005 - Gördüğüme Sevindim

2009 - Evlerin Işıkları Bir Bir Yanarken

2013 - Aşk ve Acı

2013 - Bir Cihan Kafes

2018 - Üç Kız Kardeş

2019 - Kalbimin Can Mayası

2019 - Unutursun