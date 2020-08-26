Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Tecavüzden suçlanan Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Tecavüzden suçlanan Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, hayatını kaybeden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ve dün serbest kalan eski Uzman Çavuş Musa Orhan'a Bakan Süleyman Soylu'nun sahip çıktığı yönündeki haberleri yalanladı ve Orhan'ın Jandarma'dan ihraç sürecinin işlediği belirtildi.

26.08.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:48

Bazı basın organlarında Batman'da hayatını kaybeden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ve dün akşam serbest kalan Musa Orhan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arka çıktığı iddiaları gündeme geldi. Bakanlık ise geniş çaplı bir açıklama yayınlayarak bu iddiaları yalanladı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Yaşadığı cinsel istismar olayından sonra intihara kalkışan ve 18 Ağustos 2020 tarihinde, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden İpek Er ve bu olayın şüphelisi Musa Orhan hakkında sosyal medyada bir süredir yapılan yorumlarda, gerek bakanlığımız gerekse İçişleri Bakanı sayın Süleyman Soylu hakkında mesnetsiz, hiçbir yasal ve fiili dayanağı olmayan, haksız ve iftiraya varan birtakım paylaşımların yapılması üzerine, aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

"YASAL SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR"

1- Kamuoyunayansıyan ve bakanlığımız tarafındanhiçbir şekilde tasvip edilmeyen, mütevaffanın ailesinin üzüntüsünün derinden paylaştığımız bu acı hadise ile ilgili olarak tüm yasal süreçler, kanunun öngördüğü çerçevede devam etmekte, tutuklanma talebi ve buna bağlı kararlar savcılık ve mahkeme tarafından işleme konulmaktadır.

"MUSA ORHAN'IN İHRAÇ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI"

2-Şüphelinin Jandarma Uzman Çavuş olması hasebiyle, kurum yönünden yapılması gereken idari tahkikat ve işlemler de yine yasal çerçevede Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda;

Musa Orhan isimli şahıs Siirt Valiliğinin tarafından 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile idari soruşturma kapsamındahemen görevindenuzaklaştırmıştır.

"Devlet Memurluğundan Çıkarma" cezası verilmesi istemiyle 10 Temmuz 2020 tarihinde soruşturma başlatılmış, bahse konu disiplin soruşturması tamamlanarak Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmiştir.Adı geçen şahısla ilgiliihraç işlemleri başlatılmış olup yasal süreç devam etmektedir. Sürecin tüm aşamaları, kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

"İFTİRALAR HAKKINDA YASAL İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR"

3-Kurum içinde yürütülen idari süreçlerin haricinde, adli makamlarca devam eden iş ve işlemlere ilişkin bakanlığımızın herhangi bir yetkisi ve tasarrufunun olması hukuken ve fiilen mümkün değilken, gerek bakanlığımızın gerekse sayın bakanımızın tutuklanma veya adli kontrol kararlarında etki ve müdahalesinin olduğuna dair paylaşımları iyiniyetli olarak değerlendirmemiz, elbette ki mümkün değildir. Bu acı olaydan siyasi bir rant devşirmeyi, kurumlarımızı ve adalet sistemimizi yıpratmayı hedefleyen TELE 1 adlı TVkanalının yanı sıra gayri ahlaki iftiraları atan terör örgütüne müzahir basın-yayın organları hakkında gerekli tüm yasal işlemler başlatılacaktır.

"MESAİ ARKADAŞIMIZIN KARDEŞİNE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

Yaşanan bu üzücü olaydan dolayıBakanlığımıza mensup polis memuru mesaiarkadaşımızın da kardeşi olan merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz."

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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Tecavüzden suçlanan Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi

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