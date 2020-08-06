İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağında noktayı koydu: Gündemimizde yok İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün tüm yurt genelinde yapılan koronavirüs denetimleriyle ilgili "Terör operasyonu yapmıyoruz" ifadelerini kullandı ve hafta sonu düğün ve nişanların da denetleneceğini ifade etti. Soylu sokağa çıkma yasağıyla ilgili son noktayı koyarak "Gündemimizde yok" dedi.

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "en yoğun" ifadesiyle duyurduğu koronavirüs denetimleri bugün tüm yurtta gerçekleşiyor. Bakan Soylu da denetimler sürerken dikkat çeken ifadeler kullandı ve "Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz" dedi. Hafta sonu da düğün ve nişanların denetleneceğinin altını çizdi. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili da Bakan Soylu son noktayı koydu ve "Gündemimizde yok" dedi.

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"KONTROLÜ KENDİMİZ YAPALIM"

"Vatandaşımıza buradan bir istihramımız var. Kendisi için hepimiz için bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Herkes büyük bir gayret içerisinde. 2-3 ay öncesinde yaşadıklarımızla karşılaşmayalım. Kontrolü kendimiz yapalım. Devlet olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz.

HAFTA SONU DÜĞÜN VE NİŞAN DENETİMLERİ VAR

Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek. Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım.

"VATANDAŞA TUZAK KURUP CEZA VERME ANLAYIŞI İÇİNDE DEĞİLİZ"

Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz."

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMİMİZDE YOK"

Ara ara gündeme gelen sokağa çıkma yasağıyla ilgili de Bakan Soylu "Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok" diye konuştu.

İSTANBUL'DA JANDARMA EKİPLERİ DENETİMDE

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 201 jandarma asayiş, 40 motosikletli asayiş/trafik, 62 jandarma trafik timi olmak üzere toplam 303 tim ve 4 bin 376 personelle İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereğince sorumluluk sahası noktalarında kontroller yürütüyor.

Ekipler, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetleniyor.

ARAÇLAR DURDURULARAK UYARILAR YAPILDI

Eyüpsultan Odayeri Işıklar Kavşağı'nda yapılan trafik denetimlerinde jandarma trafik timlerince, sosyal mesafenin korunması, vatandaşların sağlığı için maske kullanılması ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi istendi.

Sürücülere yasal limitlerdeki hızlarda araç kullanmaları, takip mesafesine, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymaları, araç kullanırken kesinlikle telefon kullanmamaları, uykusuz ve yorgun olarak trafiğe çıkmamaları gerektiği de hatırlatıldı. Denetimlerde drone kullanılırken, uygulamaya dedektif köpekleri de katılıyor.

ESENYURT'TA MİNİBÜSLER DENETLENDİ

Esenyurt'un birçok noktasında da Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi. İlçede minibüsleri durduran ekipler, şoförleri ve yolcuları denetledi. Toplu ulaşım araçlarında yolcu sayısının yanı sıra yolcuların maske takıp takmadıkları, sosyal mesafeye uyup uymadıkları kontrol edildi. Kovid-19 tedbirlerine uymayıp fazla yolcu bulunduran minibüslere cezai işlem uygulandı.

TAKSİCİLER 3 KİŞİDEN FAZLA YOLCU ALMAMALARI KONUSUNDA UYARILDI

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de ilçede toplu ulaşım araçları, minibüs, dolmuş ve taksilerde denetim yaptı. Taksi sürücüleri, 3 kişiden fazla yolcu almamaları, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konularında uyarıldı.

Ekipler, araçlardan yaptıkları anonslarla vatandaşlardan sosyal mesafeye uymalarını ve maske takmalarını istedi.

Bu arada ekipler, maskesi kolunda takılı olan bir kişiden maskesini uygun şekilde takmasını istedi. Otelden yeni çıktığını söyleyen vatandaş da kolundan çıkardığı maskesini taktı.