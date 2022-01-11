İçişleri Bakanı Soylu, 10 Ocak İdareciler Günü programında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyanın, Afganistan'dan Pakistan'a kadar huzurlu olması, bir ve beraber olması, güçlü ve büyük Türkiye'yi ve etrafındaki ülkelere bu dönem içerisinde kendi kazanımlarını tahvil edebilecek bir anlayışı sağlamasının önünü açacaktır." dedi.

Soylu, Türk İdareciler Derneği tarafından Vilayetlerevi'nde düzenlenen 10 Ocak İdareciler Günü kutlama programında yaptığı konuşmada, geleneksel hale getirilen bu toplantıda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek İdareciler Günü'nü kutladı.

Dünyada çeşitli alanlarda ve konularda meydana gelen değişimlere işaret eden Soylu, Türkiye'nin de 21. yüzyılda dünyaya yeni şeyler söylediğini belirtti.

Ülkelerin karşı karşıya kaldığı temel sıkıntılarda, küresel sorunlarda her birinin çaresizliğini, çözüm üretmekte zorlandığını ve kendi toplumlarına karşı bile görevlerini yerine getiremediğini gördüklerini dile getiren Soylu, "Bugün dünya dört temel krizle karşı karşıya. Birincisi ve en önemlisi Kovid-19 pandemisi. Ülkelerin birbirlerinin havalimanlarından maskelerini gasbettiğine tanık olduk. Aşı üretirken, dünyanın fakir ülkelerinden aşıları nasıl sakladıklarını, onların temel derdinin insanlık olmadığını hep beraber gördük. Batı'nın güya yükselen medeniyetinin nasıl bir acze düştüğüne hep beraber şahit olduk. En kötüsü, küreselleşen bu soruna karşı bir tek çözüm önerisi, bir tek rehberlik, bir tek yol haritası görmedik." diye konuştu.

Dünyanın en temel sorunlarından birisi olan göç karşısında, yine dünyanın tüm kurumlarının ve büyüklerin nasıl bu meselelere sırtını döndüğünün görüldüğünü ifade eden Soylu, "Göç meselesini kendi üzerlerinden atmak için Türkiye ile Yunanistan, Türkiye ile Suriye, Türkiye ile İran arasına sıkıştıran, İran ile Afganistan sınırına sıkıştıran, göç meselesini sınırlardan ibaret sayan, vekalet savaşlarını görmeyen bir anlayışa şahit olduk. Adalete, eğitime, sağlığa, hatta insanlığın tümüne erişiminin engellendiği bu noktaları görmeyen, sadece ve sadece sorunları kendi coğrafyalarında ve kendi kıtalarında barındırmamak için batıdan doğuya doğru yıkan bir anlayışa hep beraber şahit olduk." şeklinde konuştu.

Soylu, artan üretim, yükselen şehirleşmenin getirdiği enerji sorununa sadece kendi tarafından yaklaşan bir Batı medeniyetinin görüldüğünü de dile getirdi.

Ülkelerin karşılaştığı temel sıkıntılardan dördüncüsünün de ekonomik krizler olduğunu aktaran Soylu, "Ne çözüm üreteceğini dünyanın henüz bilemediği, bunun içerisinde hala patinaj yaptığı, Avrupa ve Amerika da dahil olmak üzere liderlik açısından bir kahtı rical yaşadığımız, çözüm üretmekten yoksun, meseleleri sadece üzerinden görebilen bir anlayışa sahip dünya tablosuyla karşı karşıyayız." dedi.

Türkiye'nin gerek 20. yüzyıldaki tecrübeleriyle gerek Cumhuriyet'i kurma, özgürlük mücadelesini yapma konusunda ortaya koyduğu iradesi ve daha sonra karşılaştığı vesayetin dayatmalarıyla büyük tecrübe elde ettiğini anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, 21. yüzyılın başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem kendi insanına hem de dünyaya bir şeyler söyledi; eski Türkiye'nin anlayışından üç kavramı attı. Seyretmek, kabullenmek ve en önemlisi emperyalizme teslim olmak. Bugünkü mücadelesini de bunun üzerine bina ederek devam ettirmeye çalışıyor. Türkiye, önemli bir adım daha attı. Geçen ay Türkiye'de Afrika Birliği Zirvesi yapıldı. Buradan dünya nasıl görünüyor bilmiyorum ama dünyada Türkiye'nin nasıl göründüğünü iyi takip eden kardeşlerimizden bir tanesiyim. Batı'nın sömürdüğü, Amerika'nın sömürdüğü Afrika dahil olmak üzere dünyadaki bize müzahir ülkelerin büyük bir bölümü umut ve ümit olarak bu Anadolu coğrafyasını dost, güvenilir ve bizim dinimizin en temel kavramlarından birisi olan emin bir ülke olarak görüyor."

Türkiye'nin, küreselleşmenin üzerine yüklediği, dünyanın çözemediği meseleleri; ikili ilişkiler, bölgesel ilişkiler ve tarihten kendisine intikal eden ilişkiler çerçevesinde başarılı bir şekilde bugüne kadar getirdiğini belirten Soylu, "21. yüzyılın temel şifresi, küresel kurumların ve güçlü küresel ülkelerin çözebileceği sorunlar değil; tam tersi, onlara teslimiyetle uzak bir şekilde etrafımızdaki coğrafyayla ikili ilişkiler, bölgesel ilişkiler ve tarihimizden bize tevarüs eden ülkelerle kuracağımız ilişkilerdir. Türkiye bu istikamette, doğru bir çizgi doğru bir rota belirlemiş ve bu rotada devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Soylu, Türkiye'nin sadece kendi toprakları için değil, etrafındaki coğrafya için de huzur ve barış istediğini belirterek şöyle konuştu:

"Huzurlu bir Bağdat, barışçıl bir Bağdat, güçlü ve büyük bir Türkiye'dir. Huzurlu bir Suriye, güçlü ve büyük bir Türkiye'dir. Etrafımızdaki coğrafyanın, Afganistan'dan Pakistan'a kadar huzurlu olması, bir ve beraber olması, güçlü ve büyük Türkiye'yi ve etrafındaki ülkelere bu dönem içerisinde kendi kazanımlarını tahvil edebilecek bir anlayışı sağlamasının önünü açacaktır. Bunu sadece biz kendimiz değerlendiriyor değiliz. Bu beklenti, esas itibarıyla o ülkelerin kendi milletlerinin beklentilerini oluşturmaktadır. Onun için 21. asır önümüzde büyük bir fırsat koymuştur. 20. asırda kendi kendine gelmeye çalışan bir Türkiye'den, 21. asırda dünyayı kendi kendine getirmeye çalışan bir Türkiye'ye olan yolculuk, kolay bir yolculuk olmamıştır. Bunda herkesin emeği, katkısı vardır."

Sorumluluk almış kişilerin, bütün yetkinliklerini ortaya koyması gerektiğine işaret eden Soylu, "Biz sadece kendi coğrafyamızın sorumlusu değiliz." dedi.

Yangın, sel ve deprem afetlerinde millete mahcup olmadıklarını söyleyen Soylu, kimsenin tahayyül edemediği işleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Mülki idare amirlerine, polis, jandarma ve tüm personele teşekkür eden Soylu, "10 Ocak İdareciler Günü vesilesiyle Türkiye'deki tüm idarecilerimize, mülki idare amirlerimize takdirlerimizi, tebriklerimizi, teşekkürlerimizi arz ediyoruz." dedi.

Soylu, konuşmasının ardından Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük ile birlikte kaymakamlara çeşitli ödüller verdi.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülünü Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Şehit Kaymakam Ersin Ateş Üstün Hizmet Ödülünü Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Vecdi Gönül Güvenlik Hizmet Ödülünü Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Merhum Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülünü Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Merhum Vali Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülünü Sürmene Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Türk İdareciler Derneği Özel Ödülünü Palu Kaymakamı Tayfun Deli, Merhum Vali Orhan Alaaddin Erbuğ Meslekte Olay ve İzleri Adlı Anı Yarışması Ödülünü Muratlı Kaymakamı Ömer Dereci'nin eşi Mediha Dereci aldı.

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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