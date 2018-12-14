İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Afad Erzurum'a Ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Erzurum'un sadece güvenlik açısından değil hem göç, hem de afet yönetimi bakımından önemli bir merkez olduğunu söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığınca başlatılan İZDES (İzleme-Değerlendirme Sistemi) Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmaları incelemek üzere Erzurum'a geldi.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar konusunda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İçişleri bakanlığının, başta terörle mücadele olmak üzere emniyet, asayiş, nüfus ve vatandaşlık hizmetleri, göç, afet ve acil durumlar başta olmak üzere insan hayatını doğrudan ilgilendiren önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğini söyledi. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı" Bu kapsamda sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda bakanlığımızın görmüş olduğu hizmetleri daha etkin, verimli, hızlı ve yüksek kalitede vatandaşın memnuniyetini esas alarak sürdürebilmesi maksadıyla bir izleme ve değerlendirme çalışması yapıyoruz"dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Erzurum'da gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda akşam saatlerinde AFAD Erzurum İl Müdürlüğü'ne de bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcısı Çataklı'yı AFAD Erzurum İl Müdürlüğü'ne gelişinde AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı İrfan Keskin ile birlikte, İl Müdürü Selahattin Karsli, Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, şube müdürleri ve arama kurtarma teknisyenleri karşıladı.

AFAD Erzurum il müdürlüğünde birimleri tek tek gezerek birim ve ünite çalışanlarından bilgi alan Bakan Yardımcısı Çataklı, hazır kıta ekibinde görevli arama kurtarma teknisyenleriyle de sohbet etti.

Daha sonra İl Müdürü Selahattin Karsli ve diğer şube müdürlerinden kurumun çalışmaları hakkında bilgi alan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Erzurum'un bölgedeki önemine vurgu yaptı. Erzurum'un sadece güvenlik açısından değil hem göç, hem de afet yönetimi bakımından önemli bir merkez olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Çataklı, "Burada iki geri gönderme merkezimiz var. Erzurum yasa dışı göç bakımından önemli bir görev üstleniyor Bu kapsamda bu geri gönderme merkezlerimizi de görme imkanı bulduk. Yine jandarma bölge komutanlığımızın düzensiz göç ile ilgili üniversitemizle yaptığı bir göç çalıştayı vardı. Onun sonuçlarını değerlendirme fırsatı bulduk. Sonrasında AFAD'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Bölgede önemli bir yere sahip Lojistik depolarımızı gezdik. İl Müdürlüğünde gerçekleştirdiğimiz toplantıyla da Afet hazırlık durumlarını arkadaşlarımızla değerlendirme şansı bulduk" dedi. - ERZURUM