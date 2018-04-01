İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Yoğun Bir Şekilde Terörle Mücadele Ediyoruz"

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan belediyelerin çalışmalarını incelemek üzere Bitlis'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yoğun bir şekilde terörle mücadele edildiğini söyledi.

Hizan ilçesini ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hükümet Konağı'nda Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu'nu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Ersoy, "Ülkemizde birkaç yıldır yoğun bir şekilde terörle mücadele ediyoruz. Karşımızda olanların bir tek derdi var. Son devletimizi ortadan kaldırmak, hepimizi hep birlikte vatansız bırakmak. Bunların hiçbirinin bir diğerinden farkı olmadığını, FETÖ'sünün de, PKK'sının da, YPG'sinin de, DEAŞ'ın da hepsinin aynı yerden kumanda edildiğini ve tek bir gaye için kullanıldıklarını, bu toprakları da Suriyellileştirmek, bu toprakları da Iraklaştırmak ve hepimize huzur yerine, mutluluk yerine kan ve gözyaşı yaşatmak. Bunu engellemek için sizlerin verdiği destekle, sizlerin verdiği gayretle, Cumhurbaşkanlığımızın desteğiyle çok yoğun bir mücadele veriyoruz" dedi.

"Kayyum belediyecilik uygulamamız da bu mücadelemizin bir parçasıdır" diyen Ersoy, "Milletimize, insanlarımıza hizmet olsun diye verdiğimiz kaynakların sizin huzurunuza, canınıza, malınıza kasteden insanlara mermi olarak gitmesini engellemek istedik. Yine sizlere hizmet için sunulması gereken kaynakların amacı dışında kullanıldığında ne kadar güzel işler yapıldığını hep birlikte gördük. Burada da çok güzel işler yapılmıştır. Buraya güzel hizmetler yapılmış. Hepimize düşen bir görev var. Bu huzurun, bu mutluluğun, bu hazzın keyfini çıkaralım ve sahip çıkalım. Bir daha hiçbir şekilde yol kazasına fırsat vermeyelim. Allah'ın izniyle bizim bu topraklardan başka gidecek yerimiz, yaşayacak yerimiz yok. Biz artık ağlamak istemiyoruz. Biz artık ağıt yakmak istemiyoruz. Biz artık gözyaşı dökmek istemiyoruz. Biz emperyalistlerin postalları altında evlatlarımızın ezilmesini istemiyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Huzurun, güvenliğin hazzını aldık. Bundan sonra bunu bozmaya hiç kimsenin yeltenmesine, hiç kimsenin kalkışmasına fırsat vermeyeceğiz. Kafalarına taktıkları maskelerin arkasına sığınıp kalleşce bizim kanımızı akıtarak, evlatlarımızı anasız babasız bırakarak varlıklarına hissettirmeye çalışanlara asla ve asla izin vermeyeceğiz. Karış karış bu toprakları gezeceğiz. Bu topraklarda sizlerle beraber olacağız. Çatlasalar da patlasalar da bu memlekette, bu coğrafyada birlikte yaşamanın keyfini sunacağız" şeklinde konuştu.

Hükümet Konağı'nda toplantı yapan Ersoy, daha sonra ilçe merkezinde vatandaşlar ve esnaflarla sohbet etti. Ersoy'a Hizan ziyaretine Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Pervari Kaymakamı Hakan Şeker, Bitlis İl Jandarma Komutanı, Bitlis Emniyet Amiri ve kurum amirleri eşlik etti. - BİTLİS