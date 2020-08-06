İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetime katıldı
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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetime katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, salgınla ilgili yapılan mücadelede en başarılı ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, bunun hem devlet hem de vatandaş olarak gösterdikleri yüksek duyarlılık, takip ve titizlikle bu noktaya geldiğini söyledi.

06.08.2020 17:39 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:46

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, salgınla ilgili yapılan mücadelede en başarılı ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, bunun hem devlet hem de vatandaş olarak gösterdikleri yüksek duyarlılık, takip ve titizlikle bu noktaya geldiğini söyledi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in ziyaret eden Erdil, daha sonra İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi için Zafer Caddesi'ne geldi.

Erdil, denetim öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla bugün tüm yurtta Kovid-19 salgınıyla ilgili denetimlerin takibi, yapılan çalışmaları yerinde görmek ve izleme çerçevesinde başta Bakan Soylu ve bakanlığın bütün üst düzey yöneticileri olarak sahada olduklarını ifade etti.

Kendisinin de Kırıkkale'de vali, belediye başkanı ve emniyet müdürü ile çeşitli yerlerde salgına ilişkin önlemleri ve çalışmaları, vatandaşın duyarlılığını izlemek ve görmek için denetimde bulunacaklarını dile getiren Erdil, şöyle konuştu:

"Şunu gördük ki toplumumuz, vatandaşımız salgınla ilgili önerilen önlemleri, tedbirleri büyük bir çoğunlukta takip etmekte ve yerine getirmektedir. Bu çerçevede geçen 7-8 ayda Türkiye, hem devlet hem hükümet hem kabine olarak hızlı geliştirilen önlemlerde başarılı olmuştur. Toplumumuz, ülkemiz bu önlemlere riayet etme ve takip etme konusunda yüksek duyarlılık ortaya koymuştur. Bunu ülke olarak gördük. Salgınla ilgili yapılan mücadelede aslında en başarılı ülke Türkiye. En başarılı ülkelerin başında. Bu, hem devlet hem de vatandaş olarak gösterdiğimiz yüksek duyarlılık, takip ve titizlikle bu noktaya geldi."

Erdil, Kırıkkale'nin salgınla mücadelede en başarılı illerden olduğuna dikkati çekerek, zaman zaman ufak tefek gevşemelerin yaşandığını ancak hem vali hem de diğer yetkililerin bu konularda çok ileri önlemleri aldığını, süreci çok iyi yönettiklerini dile getirdi.

Kırıkkale'nin pilot çalışmaların yapıldığı illerden biri olduğunu aktaran Erdil, bu vesileyle başta Vali Sezer olmak üzere yetkililere teşekkür etti.

Erdil, daha sonra beraberinde Vali Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve görevlilerle caddede maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde iş yeri sahiplerine yapmaları gerekenleri anlatan Erdil, kurallara uyan vatandaş ve iş yeri sahiplerine teşekkür etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetime katıldı

Kaynak: AA

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