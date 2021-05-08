Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu

Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmadan muaf tutulan çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu yaşanıyor.

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmadan muaf tutulan çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu yaşanıyor.

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmadan muaf tutulan çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu yaşanıyor.

Nevşehir'de, Anneler Günü öncesi yaşanan yoğunluk çiçekçi esnafını mutlu etti.

İş yerlerinde sabah erken saatlerden itibaren hazırlıklara başlayan esnaf, telefon ve internet üzerinden gelen siparişleri adreslere ulaştırıyor.

Çiçekçilerde rengarenk buketler güzel görüntü oluşturdu.

Kentte çiçekçilik yapan Tuncay Türkmen, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir sakinlik yaşanan sektörde yoğunluğun arttığını, bunun da kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu
Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu
Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu
Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Engin Özkoç Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Özcan Deniz Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 13:57:14. #1.14#

title