Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmadan muaf tutulan çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu yaşanıyor.

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmadan muaf tutulan çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu yaşanıyor.

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmadan muaf tutulan çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu yaşanıyor.

Nevşehir'de, Anneler Günü öncesi yaşanan yoğunluk çiçekçi esnafını mutlu etti.

İş yerlerinde sabah erken saatlerden itibaren hazırlıklara başlayan esnaf, telefon ve internet üzerinden gelen siparişleri adreslere ulaştırıyor.

Çiçekçilerde rengarenk buketler güzel görüntü oluşturdu.

Kentte çiçekçilik yapan Tuncay Türkmen, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir sakinlik yaşanan sektörde yoğunluğun arttığını, bunun da kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin