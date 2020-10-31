İbrahim Tatlıses'in bu akşam yayınlanacak olan programı İzmir depremi nedeniyle ileri tarihe ertelendi

9 yıl sonra ekrana geri dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'in bu akşam ilk kez ekrana gelecek olan İbo Show programı İzmir'de meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği depremin ardından ileri bir tarihe ertelendi.