İbrahim Tatlıses'in bu akşam yayınlanacak olan programı İzmir depremi nedeniyle ileri tarihe ertelendi
9 yıl sonra ekrana geri dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'in bu akşam ilk kez ekrana gelecek olan İbo Show programı İzmir'de meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği depremin ardından ileri bir tarihe ertelendi.
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, ilk bölümüne Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın konuk olacağı program 31 Ekim Cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşacaktı.
DEPREM NEDENİYLE ERTELENDİ
Ancak program dün öğleden sonra İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremin ardından belirsiz bir tarihe ertelendi. İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in 1993 yılından 2011 yılına kadar aralıksız olarak sunduğu İbo Show, 9 yıllık aranın ardından yeniden Star TV ekranlarında olacak.
DEPREM 15 SANİYE SÜRDÜ
AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 15 saniye süren depremde şu ana kadar 20'den fazla insan hayatını kaybetti, 800'ü aşkın kişi de yaralandı.