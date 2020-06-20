İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
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İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı

İbrahim Tatlıses, kendisine ait 20 dairenin satışı yüzünden şikayetçi olduğu oğlu için Instagram'dan paylaşım yaparak "Köstebek değildir. O benim ilk göz ağrım, kıymetlim" dedi. Ancak Tatlıses'in emniyetteki ifadesinde "Beni tehdit ettiği için şikayetçiyim" dediği ortaya çıktı.

20.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:02

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kendisine ait 20 dairenin satışını yapmaya çalıştığını iddia ettiği oğlu İbrahim Tatlı'dan şikayetçi oldu. Gündeme bomba gibi düşen olayla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Tatlıses, olayların peş peşe geldiğini, oğlunun bu olayla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Ancak ünlü türkücünün emniyetteki ifadesi kafaları karıştırdı.

"BENİM HAKKIMDA TEHDİTVARİ KONUŞTU"

Bitez'deki evlerinin İbrahim Tatlı tarafından satılmaya çalıştığını ileri süren İbrahim Tatlıses, önceki gün karakola giderek ifade verdi.

Tatlıses ifadesinde, "Benim Bitez'de Tatlıses Konakları'nda 21 adet dairem var. Bunlardan 20 tanesini bulduğum bir müşteriye satacaktım. Ancak öz oğlum Ahmet Salim Tatlıses daireleri kendisinin satacağını ve bu işe beni karıştırmayacağını söylüyormuş. Benim Tatlıses Konakları'na gelmeme de engel olarak 18 Haziran'da 'O buraya bir gelsin hele görüşürüz, ben burada onu bekliyorum' şeklinde tehditvari konuşmuş. Bu konuşmaları Şule ismindeki genel müdürüm bana aktardı" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'in 'Benim kıymetlim' dediği oğlu hakkında verdiği ifadesi ortaya çıktı

"BENİM DAİRELERİMİ BAŞKALARINA SATMAYA ÇALIŞTI"

Ünlü şarkıcı ifadesine, "Ahmet Salim Tatlıses şu anda benim dairelerimin olduğu bu konutlarda yaşamaktadır. Burada önceden sattığı bir dairede geçici olarak bulunmaktadır. Özetle, beni mülkiyetimdeki daireleri benim satmamam ve kendisinin satması konusunda beni tehdit etmektedir.Hatta benim bulduğum müşterileri kendisinin bulduğu müşterilere telefonla aratmış, 'Siz buraya boşuna heveslenmeyin, burayı biz satın alacağız, geri adım da atmıyoruz' şeklinde konuşmalar olmuş. Mülklerimle ilgili kararlarıma engel olmaya çalışan ve beni gıyabımda tehdit ederek bulduğum müşterilerimi de tehdit eden Ahmet Salim Tatlıses'ten şikayetçiyim. Ateşli silahı olup olmadığını görmedim, ancak olabilir diye düşünüyorum" şeklinde son verdi.

"BABAMA BASKI KURMADIM, TEHDİT ETMEDİM"

Babasının şikayeti üzerine ifade vermek için karakola giden İbrahim Tatlı, çıkışta aracına binerek uzaklaştı. Konu hakkında Hürriyet'e konuşan Tatlı, kendisini şöyle savundu:

"Kendisi (İbrahim Tatlıses) bu taşınmazları satma niyetindedir. Kimlere ve kaç paraya satacağı konusunda birkaç kez konuştuk, ancak son karar kendisinindir. Kesinlikle baskı kurmadım ve tehdit etmedim. Ben bu sitedeki evlerin aile olan kişilere satılmasını ve oradaki düzenin bozulmamasını istedim. Bu sitede daha önce mülk sattığımız kişiler siteyi oldukça güzelleştirdiler ve orada bir aile ortamı oluşturdular. Bu kişiler de babamın ev satacağını duydukları için evleri kendileri almak niyetindeydi. Babamı ya da onun gönderdiği kişileri tehdit etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum."

"OĞLUM BENİM İLK GÖZ AĞRIM, KIYMETLİMDİR"

Öte yandan dün Instagram hesabından paylaşım yapan Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlı'nın köstebek olmadığını ifade ederek "Dün Twitter'dan paylaştığım bir yazımın bugün çok yanlış anlaşılmalara sebep olduğunu üzülerek gördüm. Benim bahsettiğim konu çok başkayken, olayın oğlum Ahmet Tatlıses'e bağlanmasına çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Olaylar zamanlama açısından tamamen bir tesadüften ibarettir. Oğlum Ahmet hiçbir zaman köstebek olmamıştır olamazda! Ahmed'im benim ilk göz ağrım ve kıymetlimdir. Oğlum da ben de her zaman birbirimizin yanında 'Dağ' gibi durmuşuzdur ölene kadar durmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuşmuştu.

İbrahim Tatlıses'in 'Benim kıymetlim' dediği oğlu hakkında verdiği ifadesi ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı

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