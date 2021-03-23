İbrahim Çanakçı kimdir? İbrahim Çanakçı kaç yaşında, nereli?

Demokrasi ve Atılım Partisinin kurucu üyelerinden olan İbrahim Çanakçı son günlerde konuşulan isimler arasında yer aldı. Türk bürokrat olan İbrahim Çanakçı 'nın kim olduğu araştırılıyor. Peki, İbrahim Çanakçı kimdir? İbrahim Çanakçı kaç yaşında, nereli? İbrahim Çakıcının hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler ve bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Demokrasi ve Atılım Partisinin kurucu üyelerinden olan İbrahim Çanakçı son günlerde konuşulan isimler arasında yer aldı. Türk bürokrat olan İbrahim Çanakçı 'nın kim olduğu araştırılıyor. Peki, İbrahim Çanakçı kimdir? İbrahim Çanakçı kaç yaşında, nereli? İbrahim Çakıcının hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler ve bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İBRAHİM ÇANAKÇI KİMDİR?

İbrahim Halil Çanakcı 1962'deElazığ'da doğan Türk bürokrattır.

Elazığ Lisesini bitirdikten sonra 1985'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda 1986 yılında uzman yardımcısı olarak göreve başladı.

1992 yılında uzman oldu. 1989-1991 yılları arasında ABD'de Michigan State Üniversitesinden Ekonomi konusunda yüksek lisans derecesi aldı.

Mayıs 1994 - Aralık 2000 döneminde Devlet Planlama Teşkilatı'nda Konjonktür Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Aralık 2000'de atandığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda 10 Aralık 2002'ye kadar Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.

11 Aralık 2002 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İkinci Başkanı olarak atandı.

5 Mayıs 2003 tarihinde ise Hazine Müsteşarlığı görevine başladı. 17 Temmuz 2014 tarihinde IMF'de icra direktörü olarak görevlendirildi.

Ağustos 2014'te Hazine Müsteşarlığından ayrıldı ve 1 Kasım 2014 tarihi itibarıyla IMF'deki görevine başladı. Halen Türkiye, Beyaz Rusya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kosova, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya'dan oluşan grubu temsilen iki yıllık bir süre için Türkiye'nin üstlendiği icra direktörlüğü görevini yürütmektedir.

Özel hayatı hakkında bilinenler; evli ve iki çocuk babası olduğudur.

Siyasi kariyeri; 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

İBRAHİM ÇANAKÇI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İbrahim Çanakçı 1962 yılında doğup 59 yaşında ve Elazığlıdır.