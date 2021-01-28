İbo Show konuğu Muazzez Ersoy kimdir? Muazzez Ersoy kaç yaşında, nereli?

İbo Show konuğu Muazzez Ersoy kimdir? Muazzez Ersoy kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir? Muazzez Ersoy albümleri nedir? Muazzez Ersoy hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İBO SHOW KONUĞU MUAZZEZ ERSOY KİMDİR?

Hatice Yıldız Levent ya da sahne adıyla Muazzez Ersoy (d. 9 Ağustos 1958; Uzunköprü, Edirne) Klasik Türk müziği sanatçısıdır. 33. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına 1998'de layık görülen sanatçı seslendirdiği nostaljik şarkılardaki başarısından dolayı "Nostalji Kraliçesi" olarak da bilinir. Sanatçı 2006 yılında Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'nün "iyi niyet elçisi" seçilmiştir.

HAYATI

Çocukluğu ve gençlik yılları İstanbul'un Kasımpaşa semtinde geçen sanatçının müzikle ilgilenmesinde en büyük etken annesinin müziğe olan ilgi ve sevgisi oldu. Annesinin bu tutkusu sanatçıyı gençlik yıllarında etkisi altına aldı ve ortaokulu bitirdikten sonra öğrenimini müzik dersleri alarak sürdürmeye karar verdi. İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi müzik hocalarından dersler aldı. Sanatçı «tezgahtarlık» yaparak kazandığı birikimlerini müzik dersleri için harcadı. 1974 yılında küçük yaşta evlendi ve iki yıl evli kaldı. Bu evlilikten Ender isminde bir oğlu oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra müzik dersleri almaya devam etti.

KARİYERİ

Kariyerinde ilk olarak 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda assolist olarak sahneye çıktı. Bu arada 1985 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açmış olduğu sınava katıldı ancak kazanamadı. 1989 yılında TRT Ankara Radyosu şeflerinden Cahit Ünyaylar'la çalışmaya başladı. Ersoy, 1990 yılında TRT'ye gönderdiği, yorumu kendine ait olan altı eserle denetimden geçti ve ekranlardan da dinleyicilerine seslenmeye başladı.

Muazzez Ersoy, ilk olarak Seven Olmaz ki adlı albümüyle dinleyicileriyle buluştu. Ardından ikinci albümü Herşeyim Sensin yayınlandı. Daha sonra Raks Müzik ile anlaşarak Sizi Seviyorum adlı çalışmasıyla büyük başarı kazandı. Bu albümde Selçuk Tekay ve Ali İhsan Kısaç gibi sanatçılarla çalıştı.

Nostalji serisi

İkinci albümü Sensizlik Bu ile satış rekorları kıran Ersoy, bu çalışmadan itibaren müzikal çalışmalarını Ali İhsan Kısaç'la yürütmeye başladı. Klasik Türk müziği'nin "taçsız kraliçesi" olarak bilinen Muazzez Ersoy, Nostalji 1 adlı albümüyle müzikseverlerin kalbinde yer etmiş nostaljik parçaları yeniden yorumlayarak bir ilke imza attı. Düzenlemelerini müzisyen Osman İşmen'in yaptığı albümde "Kalbimi Kıra Kıra", "Yemenim de Hâre Var", "Adını Anmayacağım" ve "Sevemedim Karagözlüm" gibi on altı bilinen şarkılar yer aldı. Türk Müziği'nde ünlenmiş Selahattin Pınar, Saadettin Kaynak gibi müzisyenlerin yanında Orhan Gencebay, Gülden Karaböcek ve Suat Sayın gibi sanatçıların eserlerini seslendirdi. Albüm tüm ülke çapında başarı kazanarak satış rekorları kırdı.[kaynak belirtilmeli] Nostalji 1'in kazandığı başarıyı takiben dinleyicilerinin beğenisine sunulan Nostalji 2 ve Nostalji 3 de müzikseverlerce beğenilerek önceki albümlerin başarısını tekrarladı. "Aşkın Kanunu", "Gözleri Aşka Gülen", "Oyun Bitti", "Zor Dostum Zor", "Kırılsın Ellerim" ve "Kıskanırım" gibi eserler sanatçı tarafından bu albümünde yeniden yorumlanmıştır.

Sanatçı kısa bir süre sonra Nostalji 4 ve Nostalji 5 albümlerini bir arada hayranlarına sundu. Muazzez Ersoy, albümlerde yine sevilen türkü ve şarkıları yorumladı. CD ve kaset formatında yayınlanan albümlerin yanında, bir de hediye olarak Nostalji 6 albümü verildi. Bu şekilde üç albümün bir arada satışa çıkmasıyla birlikte bir ilke daha imza atılmış oldu. Türkiye'de ilk defa bir sanatçının üç adet albümü bir paket halinde çıkmış oldu. "Nostalji 6" albümünde Muazzez Ersoy, Klasik Türk Musikisi'nin yıllandıkça güzelleşen eserlerini yorumlayarak Şekip Ayhan Özışık, İsmail Dede Efendi, Veli Dede, Erol Sayan gibi müzisyenlerin saygısını sunmuş oldu.

12 albümden oluşan Nostalji serisi müzikseverlerin ilgisine mazhar olarak on beş milyonun üstünde bir satış sayısına ulaştı. Özellikle 1995-2000 yılları arasında vergi rekortmeni oldu. Sanatçı birçok altın ve platin plakla ödüllendirildi. Birçok kuruluş tarafından çalışmaları ödüllendirilen Muazzez Ersoy, 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisiyle dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından "Devlet Sanatçılığı"yla ödüllendirildi. 2005 yılında Birleşmiş Milletler mülteciler yüksek komiserliği tarafından iyi niyet elçisi unvanını aldı. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde çeşitli yıllarda "TSM En İyi Kadın Sanatçı" kategorisinde ödüller kazandı. Nostalji albüm serisiyle büyük satışlar elde eden Muazzez Ersoy, son olarak 90'lı yıllara damga vuran pop şarkıları yeniden seslendirdi. "90'dan POP" adlı albümde Tarkan, Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Harun Kolçak, Eda ve Metin Özülkü gibi sanatçıların şarkılarını seslendiren Muazzez Ersoy, ilk klibini de söz ve müziği Serdar Ortaç'a ait "Değmez" adlı şarkıya çekti.

SANATI

Müzikal tarzı

Oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşan Nostalji serisinden önce orijinal şarkılar olan "Kal Bu Gece" ve "Anlaştık Mı" adlı şarkılarıyla bilinen sanatçı, Nostalji serisinden de daha önce yorumlanmış "Kalbimi Kıra Kıra", "Severek Ayrılalım", "İntizar", "Sevemedim Karagözlüm", "Aşkın Kanunu" ve "Güz Gülleri" gibi şarkılarıyla akıllarda yer edinmiş, Klasik Türk müziği sanatçısı Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy'a olan sevgisinden dolayı, sahne ve sanat hayatındaki adı olarak "Muazzez Ersoy" ismini kullanmıştır. TRT Müzik de yayınlanan "Yıldız Akşamı" programında televizyon izleyicisiyle buluşmaktadır. TGRT'de Çarkıfelek yarışma programını sunmuştur.

STÜDYO ALBÜMLERİ

Yıl Albüm Satış Yayın Kaynak

1991 Seven Olmaz Ki 400.000 Elenor Plak

1992 Her Şeyim Sensin 600.000 Elenor Plak

1993 Sizi Seviyorum 500.000 Raks Müzik

1994 Sensizlik Bu 500.000 Levent Müzik

1994 Seninle Olmak 750.000 Levent Müzik

1995 Nostalji 1.200.000 Levent Müzik

1996 Nostalji 2 1.700.000 Levent Müzik

1997 Nostalji 3 1.100.000 Levent Müzik

1998 Nostalji 4-5-6 3.500.000 Levent Müzik

1999 Nostalji 7-8-9 2.000.000 Levent Müzik

2000 Nostalji 10-11-12 1.000.000 Levent Müzik

2002 Senin İçin 300.000 DMC

2004 Seni Seviyorum 210.000 Avrupa Müzik

2006 Nankör 70.000 Avrupa Müzik

2007 Kraliçeden Nostaljiler 20.000 Öncü Müzik

2010 Mozaik 67.000 Öncü Müzik

2013 Şarkılarla Gel 115.000 DMC

2016 "90'dan Pop" 2.006.178 DMC