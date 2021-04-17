İbo Show konuğu: Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında? Erkan Petekkaya biyografisi!

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin, Taştan Kalp, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Paramparça gibi projelerde yer alan Erkan Petekkaya bu hafta İbo Show'a konuk oluyor. Şimdilerde ise 2021 yılında TV8'de Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakterini canlandıran İbo Show konuğu: Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında, nereli, mesleği? Erkan Petekkaya hayatı ve biyografisi nedir?

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin, Taştan Kalp, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Paramparça gibiprojelerde yer alan Erkan Petekkaya bu hafta İbo Show'a konuk oluyor. Şimdilerde ise 2021 yılında TV8'de Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakterini canlandıran İbo Show konuğu: Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında, nereli, mesleği? Erkan Petekkaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya (d. 11 Aralık 1970, Elazığ), Türk oyuncudur.

Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı "Bülent" karakteriyle komedi alanında da rol alır. 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam eder ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilir. 2005-2007 yayın döneminde atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırmıştır.

2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmaktadır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Petekkaya yine 2008'de Star TV'de başka bir dizi olan Son Bahar adlı televiyon dizisinde Holding'de yönetici olan "Galip"'i canlandırmıştır. 2010 yılında da Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynamıştır. 2012-2014 yılları önce Star TV'de sonra Show TV'de yayınlanan Dila Hanım dizisinde Rıza Bey karakterini canlandırmıştır. 2013'te de Benim Hala Umudum Var adlı diziye konuk olmuştur. 2014-2017 yılları arası Star TV'de Paramparça dizisinde Cihan Gürpınar karakterini canlandırmıştır. 2017'de FOX'da Kayıt Dışı dizisinde Ali Kemal Ateş karakterini canlandırmış fakat dizi kısa ömürlü olmuştur. 2019'da ekranlara geri dönmüş FOX'da Vurgun dizisinde Kemal Vardar karakterini canlandırmış fakat bu dizide kısa ömürlü olmuştur. 2020'de Atv'de Gel Dese Aşk dizisinde Murat karakterini canlandırmış bu dizide diğer iki dizi gibi kısa ömürlü olmuştur.

Şimdilerde ise 2021 yılında TV8'de Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakterini canlandırmaktadır. Karakter çok sevilince aynı karakter ile aynı yapım şirketinin TV8'de ki diğer dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinede konuk olarak katılmıştır.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

• Deli Dumrul: Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2001

• Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı: Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997

• Kanlı Düğün: Federico Garcia Lorca - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996

• Korku (oyun): Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994

• Sokak Kedisi Marilu: Yeşim Dorman - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

• Mitos Güzeli: Coşkun Irmak - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

FİLMOGRAFİSİ

Gecenin Kanatları

Yeni Dünya

Kolpaçino 3. Devre

Ayla

Deliler

Kapan

TELEVİZYON DİZİLERİ

Güzel Günler

Aynalı Tahir

Aşkına Eşkiya

Bedel

Taştan Kalp

Japonyalı Gelin

Serseri

Beyaz Gelincik

Köpek

Sessiz Fırtına

Sonbahar

Bahar Dalları

Hanımın Çiftliği

Hanımeli Sokağı

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Dila Hanım

Benim Hala Umudum Var

Paramparça

Kayıt Dışı

Vurgun

Gel Dese Aşk

Kırmızı Oda

Doğduğun Ev Kaderindir