İbo Show konuğu Cem Yılmaz kimdir? Cem Yılmaz kaç yaşında, nereli? Cem Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir?

Ekranların sevilen programı İbo Show 2021 yılında konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bu haftaki programına konuk olan Cem Yılmaz eğlencenin coşkusunu bir kat daha artıracak. Peki, İbo Show konuğu Cem Yılmaz kimdir? Cem Yılmaz kaç yaşında, nereli? Cem Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir?

Efsane TV programı, İbo Show bu haftaki konuklarıyla izleyenleri ekrana bağlayacak. Özel konukları ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak olan Show'un özel konuklarından biri de Cem Yılmaz eğlencenin coşkusunu bir kat daha artıracak. Peki, İbo Show konuğu Cem Yılmaz kimdir? Cem Yılmaz kaç yaşında, nereli? Cem Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İBO SHOW'UN KONUĞU CEM YILMAZ KİMDİR?

Sinema oyuncusu, yönetmen, karikatürist ve komedyendir.

Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973'te istanbul'da Kocamustafapaşa'da doğdu. Aslen Sivaslıdır. Anne adı Sabahat, baba adı Arif'tir. Can adında bir ağabeyi ve Özge adında bir kızkardeşi vardır. Kocamustafapaşa'da ki Mehmet Akif İlkokulu'nda 4. sınıfta okurken ailesiyle birlikte Bahçelievler'e taşındı. Ortaokulu Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu'nda bitirdi. Lise öğrenimi Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde görmüştür.

Bir mizah dergisi olan Leman Dergisinde karikatür çalışmalarına başladığında, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde sürdürüyordu.

İlk stand-up gösterisini Leman Kültür'de, 1995'in Ağustos ayında gerçekleştirdi. Aynı senenin aralık ayında Beşiktaş Kültür Merkezi"nde sahne almaya başladı. 2001 yılı sonuna kadar 1200'ün üstünde gösteriye çıktı. Hemen hemen bütün gösterileri kapalı gişe oynadı. Türkiyenin yanı sıra, Avrupa ve Amerikada da sahne aldı.

Leman Dergisi'nde yayınlanan çalışmalarını "Karikatürler" isimli kitabında yayınladı. İlk sinema deneyimini, 1998 yılında Ömer Vargı'nın yönettiği "Herşey Çok Güzel Olacak" isimli filmde Mazhar Alanson ile başrolü paylaşarak tatmış oldu. Film, Türkiye ve Avrupada yaklaşık 1 miyon 800 bin kişi tarafından izlendi.

Reklam dünyasında da adından söz ettiren sanatçı , "Panasonic" reklamlarının radyo spotlarıyla iki yıl üst üste Kristal Elma ödülüne layık görüldü. Radyo spotlarının yanı sıra, Panasonic, Mavi Jeans,Telsim, Doritos, Opet ve Türk Telekom gibi markaların reklamlarında oynadı. Yer aldığı her reklam filmi gündem konusu olmayı başardı.

Gösterileri 2000 senesinde Star TV tarafından yayınlanmaya başlandı ve "Gösteri" adıyla piyasa sürüldü.

2001 yılında Cem Yılmaz askerliğini Ankara Mamak Muhabere Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda ve 18 ay olarak yapmıştır.

12 Kasım 2004'te vizyona giren, çekimleri tamamlanmasına karşın yapımcı firma ile yaşanan problemler sebebiyle montajı ve gösterimi geciken, 4 farklı karakterde oynayarak başrolünü üstlendiği, Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini yaptığı G.O.R.A. ile bir kez daha milyonları sinema salonlarına çekmeyi başardı.

2007 senesinde Cem Yılmaz, "CMYLMZ Fikir Sanat" adında sinema, televizyon, sahne ve diğer medyalar için yapımlar tasarlayan ve uygulayan bir fikir-sanat üretim şirketi kurmuştur. Daha önce de senaryo ve oyunculuk çalışmalarıyla birçok çalışmaya imza atan Cem Yılmaz, artık şirket bünyesinde senarist, oyuncu, yönetmen, yapımcı olarak görev alacak.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2011 vergilendirme döneminde gelir vergisi listesine 71. sıradan girerken, Yılmaz'a bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, konuşmacı, sunucu gibi faaliyetlerinden oluşan geliri için 2 milyon 488 bin 198 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Cem Yılmaz ve sinema ve televizyon oyuncusu Ahu Yağtu (d. 11 Temmuz 1978)10 Mart 2012 tarihinde Pera Palas Otel'de evlendi. Balayı için Dubai'ye gittiler. Evlenmeden önce 4.5 aylık hamile olan Ahu Yağtu, çocukları 2 Ağustos 2012 tarihinde doğdu ve adını Kemal koydular. Ünlü çift 24 Aralık 2013 tarihinde tek celsede boşandı.

Cem Yılmaz'ın son gösterisi olan CM101MMXI FUNDAMENTALS'ın sinema gösterimi de 2013 yılının Ocak ayında sinemalarda aynı isimle gösterime girdi.

2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı "Pek Yakında" adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Ayşen Gruda, Tülin Özen, Şirincan Çakıroğlu ile birlikte rol aldı.

2016 yılında yönetmenliğini ve senaristliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı "İftarlık Gazoz" filminde başrolde oynadı.

KİTAPLARI:

1998 - Karikatürler - Parantez Yayınları, İstanbul

ÖDÜLLERİ:

2016 - 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri - Sinema Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (İftarlık Gazoz)

2011 - 4.Yeşilçam Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Av Mevsimi)

2007 - 12.Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Hokkabaz)

2006 - 11.Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Organize İşler)

GÖSTERİLERİ:

1999 : Milenyum

1999-2001: Bir Tat Bir Doku (Tek Kişilik Gösteri)

2001-2008: CMYLMZ (Tek Kişilik Gösteri)

2010 : CMYLMZ Soru & Cevap

2011 : CM101MMXI - FUNDAMENTALS

FİLMLERİ VE DİZİLERİ:

2017 - Arif ile 216 (Sinema Filmi)

2015 - Ali Baba Ve Yedi Cüceler (Sinema Filmi)

2014 - Pek Yakında (Sinema Filmi)

2008 - A.R.O.G (Sinema Filmi)

2006 - Hokkabaz (Sinema Filmi)

SENARYO:

2017 - Arif ile 216 (Sinema Filmi)

2015 - Ali Baba Ve Yedi Cüceler (Sinema Filmi)

2014 - Pek Yakında (Sinema Filmi)

2013 - CM101MMX1 Fundamentals (Sinema Filmi)

2009 - Yahşi Batı (Sinema Filmi)

2008 - A.R.O.G (Sinema Filmi)

2006 - Hokkabaz (Sinema Filmi)

2003 - G.O.R.A (Sinema Filmi)

1998 - Herşey Çok Güzel Olacak (Sinema Filmi)

YAPIMCI:

2017 - Arif ile 216 (Sinema Filmi)

2017 - Deli Aşk (Sinema Filmi)

2015 - Ali Baba Ve Yedi Cüceler (Sinema Filmi)

2014 - Pek Yakında (Sinema Filmi)

2009 - Yahşi Batı (Sinema Filmi)

2008 - A.R.O.G (Sinema Filmi)

OYUNCULUK:

2017 - Arif ile 216 (Sinema Filmi)

2017 - Deli Aşk (Sinema Filmi)

2016 - İftarlık Gazoz (Cibar Kemal) (Sinema Filmi)

2015 - Ali Baba Ve Yedi Cüceler (Ali Şenay-Boris Mancov) (Sinema Filmi)

2014 - Son Umut (Cemal) (Sinema Filmi)

2014 - Pek Yakında (Zafer Yıldız/Beşir) (Sinema Filmi)

2013 - Yahşi Çin (Aziz Vefa) (Sinema Filmi)

2013 - CM101MMX1 Fundamentals (Sinema Filmi)

2012 - Şahane Misafir (Yusuf Antep) (Sinema Filmi)

2011 - Arabalar 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 - Zefir (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2010 - Av Mevsimi (Deli İdris) (Sinema Filmi)

2009 - Yahşi Batı (Aziz Vefa) (Sinema Filmi)

2009 - Arthur: Maltazar'ın İntikamı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Canım Ailem (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2008 - A.R.O.G (Arif/ Logar/ Kaaya) (Sinema Filmi)

2007 - Arı Filmi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 - Hokkabaz (İskender Tünaydın) (Sinema Filmi)

2005 - Organize İşler (Müslüm Duralmaz) (Sinema Filmi)

2005 - Dikkat Şahan Çıkabilir (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2004 - Simbiyotik (Sinema Filmi)

2009 - Avrupa Yakası 6. Sezon (190. Bölüm) (TV Dizisi)

2003 - G.O.R.A (Arif Işık/Erşan Kuneri/Kubar/Logar) (Sinema Filmi)

2000 - Vizontele (Fikri) (Sinema Filmi)

1998 - Herşey Çok Güzel Olacak (Altan Çamlı) (Sinema Filmi)

1996 - Beyaz Show (Kendisi) (Tv Programı)

1995 - Bir Demet Tiyatro (Bahadır) (TV Dizisi)

1994 - Televole (Kendisi) (Tv Programı)

1993 - İbo Show (Kendisi) (Tv Programı)

1991 - Laf Lafı Açıyor (Kendisi) (Tv Programı)