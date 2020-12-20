İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu

Yıllar sonra ekrana dönen İbo Show'a dün akşam şarkıcı Zara, Yılmaz Vural, Oya Başar ve Oktay Kaynarca konuk oldu. İbrahim Tatlıses'in programında yer alan şarkıcı Zara, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan 'İbo Show', dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show'da bu hafta Zara, Oktay Kaynarca, Yılmaz Vural ve Oya Başar konuk oldu.

Programa şarkılarıyla damga vuran Zara, futbolla ilgili bir anısını anlatınca herkesi kahkahaya boğdu.

"TELEVOLE'DE HAFTANIN GAFI DİYE YAYINLANDI"

Zara, "Bundan yıllar önce yeni yeni tanınmaya başladığım zamanlarda 'Televole' vardı. Erkek kardeşim de futbolda çok fanatik bir Fenerbahçeli ve benimle eğlenmeyi, kandırmayı çok sever. O zamana kadar benim de futbol ile ilgili bir ilişkim yoktu. Balic ve Bolic kardeşler vardı ama ikisi de apayrı insanlar. Soyadları Balic ve Bolic ama ben o kadarını da bilmiyordum. Televole'deki arkadaşlar sorduğu zaman da; 'Bolic ve Balic kardeşlere bayılıyorum' dedim. Sonra, Televole'de haftanın gafı diye yayınlandı" dedi.

HERKESİ KAHKAHAYA BOĞDU

Zara'nın bu anısı başta Yılmaz Vural olmak üzere herkesi kahkahaya boğdu.

ZARA'NIN DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Oktay Kaynarca ve Zara, gecenin en dikkat çeken iki ünlü ismiydi. Ancak sosyal medyada ise Zara'nın değişimi konuşuldu. Ünlü şarkıcı, geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Yeni çıkardığı albüm için imaj değiştiren Zara şarkılarıyla sevenlerini mest ederken çoğu izleyici ise bu değişime şoke oldu.

"DOĞALLIK GİTMİŞ"

Bazı sosyal medya kullanıcıları "Zara'nın o güzel yüzünden eser yok! Herkes aynı tip" dedi. Çoğu kullanıcı ise Zara için "Doğallık gitmiş" dedi.