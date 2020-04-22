İBB'ye 3 kurumdan 3 yeni atama
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Oktay Özel, İstanbul, Güncel, Haber

İBB'ye 3 kurumdan 3 yeni atama

VAKIFLAR İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nde 9 yıldır çalışan ve birçok tarihi eserin restorasyonunda kontrol mühendisi olarak görev alan, inşaat mühendisi Oktay Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Kültür Varlıkları Projeler Müdürü olarak atandı.

22.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:37
İBB'ye 3 kurumdan 3 yeni atama
VAKIFLAR İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nde 9 yıldır çalışan ve birçok  tarihi eserin restorasyonunda kontrol mühendisi olarak görev alan, inşaat mühendisi Oktay Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Kültür Varlıkları Projeler Müdürü olarak atandı. Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi Müdürü İlker Öztürk, İBB Gençlik ve Haberleri, Spor Haber'>Spor Müdürlüğüne, Beylikdüzü Belediyesi'nde Sinan Gündüz de İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne getirildi.

İBB Başkanlık görevinde 10. ayını dolduran Ekrem İmamoğlu, üç ayrı kurumdan 3 kişiyi daha ekibine kattı. İBB'de müdür olarak göreve başlayan 3 kişinin özgeçmişi özetle şöyle:

OKTAY ÖZEL

İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü olarak atanan Oktay Özel 1987 Konya/ Seydişehir doğumlu. 2010 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği'ni bitirdi. 2007 yılında Leibnez Hannover Üniversitesinde öğrenci değişim programına katıldı. 2011 yılında merkezi atama ile Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. Beyazıt Cami, Nusretiye Cami, Yıldız Hamidiye Camii, Nuru Osmaniye Camii, Mısır Çarşısı, Cihangir Camii, Büyük Mecidiye Camii,  Fındıklı Molla Çelebi Camii, Arap Camii, Terra Santa Kilisesi gibi bir çok tarihi eserin restorasyon çalışmalarında kontrol mühendisi olarak görev aldı. Vakıf kültür varlıklarına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon ve güçlendirme projelerinin hazırlanması süreçlerini yönetti. Vakıflar Genel Müdürlüğü Birim fiyat tespit komisyonu üyesi olarak da görev yaptı. Kültür varlıklarının restorasyon süreçleri ve Kültür varlığı yapıların deprem güçlendirmesi üzerine çalışma ve makaleleri bulunan Özel, 25 Mart 2020 tarihinde Kültür Varlıkları Projeler Şube Müdürü olarak atandı.

İLKER ÖZTÜRK

İBB Gençlik ve Spor Müdürü olarak atanan İlker Öztürk Üsküdar doğumlu. Marmara Üniversitesi'nde "Spor Yöneticiliği" ve "Beden Eğitimi" bölümlerini çift anadal yaparak bitirdi. 2009'da İktisat Tarihinde "Osmanlı'dan Günümüze Ulaşım Sistemleri ve Demiryolları" konusunda verdiği tezle İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. 1997 yılında Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulunda başladığı öğretmenliği, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitimci ve yönetici olarak devam etti. Çeşitli dergilerde ve internet sitelerinde makaleleri yayınlanan Öztürk'ün deneme türünde kaleme aldığı "Aralıktan Sızanlar" ve roman olarak yazdığı "Sessizce" isimli kitapları bulunmakta. Amatör olarak karate ve thai boks branşlarıyla ilgilenen, daha önce amatör ve profesyonel liglerde forma giyen Öztürk, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Türkiye Muay-Thai Federasyonu Üniversite Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Öztürk, Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi'ndeki yöneticilik görevine devam ederken, 25 Mart 2020 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü olarak atandı.

SİNAN GÜNDÜZ

İBB İnsan Kaynakları Müdürü olarak atanan Sinan Gündüz, 2001 yılında Nişantaşı Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 2006 yılında Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu.  2010 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yaptı. 2015 yılında ise İTÜ'de Şehir ve Bölge Planlama konusunda doktora yaptı. İŞKUR'da 5 buçuk yıl çalışan Gündüz, 2015 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde işe başladı. Beylikdüzü Belediyesi'nde İnsan Kaynakları Müdürlüğü yapan Gündüz, geçtiğimiz günlerde İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne getirildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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