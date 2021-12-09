İBB, Türkiye'nin Bir Espor Etkinliğine Ev Sahipliği Yapması İçin Girişimlerde Bulunuyor!

İSTANBUL (SaveButonu) -

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, OGEM'in lansmanında verdiği röportajda İBB'nin bir espor etkinliği konusunda girişimlerde bulunduğundan bahsetti.

Taylan Yıldız, kendisiyle yaptığımız röportajda belediyenin espor konusunda bazı girişimleri olduğunu belirtti. Görünüşe göre Türkiye'nin bir espor etkinliğine sahip olması için İBB aktif bir rol oynama hedefinde.

Taylan Yıldız Röportajımızın Tamamı

Oldukça küçük bir kent olmasına rağmen espor etkinlikleriyle, özellikle CS: GO turnuvalarıyla ünlenen şehir Katoviçe'den örnek veren Taylan Yıldız, İstanbul'un halihazırda bir dünya şehri olduğunu, bunun için böyle bir potansiyelin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Global bazda oldukça ikonik bir şehrimiz olan İstanbul'un böyle etkinliklere ev sahibi yapması, ülkemizin espor sektöründeki ağırlığını kesinlikle artıracaktır. Umarız yakın zamanda İstanbul'da büyük uluslararası espor etkinlikleri izleyebiliriz.

Taylan Yıldız, ayrıca Türkiye'de espor ve oyun sektörünü büyütmek için, İstanbul'u bir espor merkezi yapabilmek için yapılması gereken en önemli şeyi de vurguladı:

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