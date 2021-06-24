İBB'nin organizasyonunda Akşener'in yakasındaki rozet dikkat çekti

İBB'nin düzenlediği "23 Haziran Demokrasi Şenliği" programında İBB Başkanı İmamoğlu'nun konuşma yaptığı platformun arkasına yansıtılan görselde İYİ Parti lideri Akşener'in yakasındaki rozet detayı gözden kaçmadı. Akşener'in yakasındaki rozetin MHP'nin sembolü olan üç hilalli rozet olduğu görüldü.