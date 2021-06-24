İBB'nin organizasyonunda Akşener'in yakasındaki rozet dikkat çekti
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İBB'nin organizasyonunda Akşener'in yakasındaki rozet dikkat çekti

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

İBB'nin düzenlediği "23 Haziran Demokrasi Şenliği" programında İBB Başkanı İmamoğlu'nun konuşma yaptığı platformun arkasına yansıtılan görselde İYİ Parti lideri Akşener'in yakasındaki rozet detayı gözden kaçmadı. Akşener'in yakasındaki rozetin MHP'nin sembolü olan üç hilalli rozet olduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda "23 Haziran Demokrasi Şenliği" düzenlendi. Etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yaptığı platformun arkasında İYİ Parti lideri Akşener'in yakasındaki rozet dikkatlerden kaçmadı.

YAKASINDA ÜÇ HİLALLİ ROZET

Akşener'in yakasında bulunan MHP'nin sembolü olan üç hilalli rozetli fotoğrafın kullanılması gözlerden kaçmadı.

İBB'nin organizasyonunda Akşener'in yakasındaki rozet dikkat çekti
İBB'nin organizasyonunda Akşener'in yakasındaki rozet dikkat çekti
İBB'nin organizasyonunda Akşener'in yakasındaki rozet dikkat çekti
İBB'nin organizasyonunda Akşener'in yakasındaki rozet dikkat çekti
İBB'nin organizasyonunda Akşener'in yakasındaki rozet dikkat çekti
Servet Uzun
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