İBB bazı etkinlikleri, mart sonuna kadar iptal etti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Cemal Reşit Rey, Güncel

İBB bazı etkinlikleri, mart sonuna kadar iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şehir Tiyatroları oyunları, İSMEK eğitimleri, müze ziyaretleri ve Cemal Reşit Rey gibi alanlardaki etkinlikleri mart ayı sonuna kadar iptal etti.

12.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:41
İBB bazı etkinlikleri, mart sonuna kadar iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şehir Tiyatroları oyunları, İSMEK eğitimleri, müze ziyaretleri ve Cemal Reşit Rey gibi alanlardaki etkinlikleri mart ayı sonuna kadar iptal etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile ilgili Edirnekapı Garajı'nda, İETT'nin aldığı hijyen tedbirlerini inceledi.

Basın mensuplarına yürüttükleri hijyen çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan İmamoğlu, insanlara virüs bulaşmasını engelleyici tedbirler almaya devam ettiklerini söyledi.

Koronavirüs Hijyen Filosu'nda yer alan 30 aracın sayısını 40'a çıkaracaklarını ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Başta camiler, cemevleri, kilise, sinagog gibi ibadethaneler olmak üzere, ihtiyaç duyulan kamu alanlarımıza, insanların toplu bulundukları çalışma alanları, binalarımızın da olduğu toplamda 800 bin metrekarelik kapalı alanının dezenfekte çalışmasını yürütüyor arkadaşlarımız. İBB olarak Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını takip ediyoruz. Sayın Valimizle dün konuştuk. Bugün, kendi kurumlarıyla yapacakları görüşmelerden sonra, 'Bir iş birliği nasıl yapılabilir? İstanbul'la ilgili tedbirler nasıl alınmalı' noktasında yan yana geleceğimiz konusunda bir karar birliğimiz oldu."

Tedbir alma konusunda bilgilendirmenin çok önemli bir konu olduğunu kaydeden İmamoğlu, kurum mecralarını bu anlamda kullanacaklarını belirtti.

Bilgilendirme çalışmalarına, ilk olarak kurum çalışanlarıyla başladıklarını anlatan İmamoğlu, Sağlık Daire Başkanlığı kanalıyla acil eylem planı hazırladıklarını aktardı.

Tedbirler kapsamında Mart ayı sonuna kadar bazı etkinliklere ara vereceklerini bildiren İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Şehir Tiyatrolarımıza dair bir karar verdik. Mart sonuna kadar, Cemal Reşit Rey gibi toplu alanlarda, bu tür gösterilerin olduğu yerlerdeki etkinlikleri iptal etme kararı aldık. İSMEK'ler de insanların toplu olarak geldikleri ve eğitim aldıkları yerler. Oradaki eğitimin de yine tedbir alarak, ay sonuna kadar iptaliyle ilgili vatandaşlarımıza bilgi aktaracağız. İstanbul'da İBB ile işlettiğimiz müzelerimiz var. Bu müzeler, özellikle yurt dışından nereden geldiğini bilmediğimiz insanların yoğun kullandığı alanlar. Bu müzelerimizin de gezilmesiyle ilgili süreci yine ay sonuna kadar kapatacağız."

Vatandaşlara panik yapmamaları uyarısında bulunan İmamoğlu, belli bir yaş üstünde ya da rahatsızlığı olan insanların bu dönemde toplu taşıma araçlarını kullanmamalarını istedi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, toplu ulaşımda azalma olup olmadığı yönündeki soruyu şöyle cevapladı:

"Arkadaşlarımın verdiği rakamlara göre, çok ciddi sayıda bir azalma söz konusu değil. Araçlarımızın hijyeniyle, dezenfektasyon çalışmasıyla ilgili en ufak bir tereddüdümüz yok. Ama insanların toplu olarak bir arada oldukları ortamda araçtan değil, birbirlerine dönük virüs geçişi sağlanacağından ötürü, sadece araç tedbiriyle olmaz. Belli bir yaş üstü insanlarımızın bugünlerde toplu taşıma araçlarını kullanarak gezmelerini tavsiye etmiyoruz. Vatandaşlarımızdan, acil durumlar hariç mümkün olduğu kadar seyahat etmemelerini ve toplu alanlarda bulunmamalarını istiyoruz. Yine sağlık hassasiyeti olan hamile kadınlar, minik bebeklerimizin toplu taşıma araçlarını kullanmamaları gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Buna hassasiyet gösterilirse, sanırım yoğunluk bir nebze daha azalacaktır ve insanların birbiriyle olan temasları konusunda fayda sağlamış olacaktır."

"Şimdi gayet iyiyim"

İmamoğlu, kendi sağlık durumu ile ilgili yöneltilen soru üzerine ise "Normal mevsimsel bir salgın da var. Nezle, grip gibi ama pazartesi biraz serum alarak toparladık. Şimdi gayet iyiyim. Sadece pazartesi günü dinlendim. Onun dışında pazar günü Ankara'daydım. Gördüğünüz gibi gayet iyiyim. Ben de günde en az 10-15 defa elimi yıkıyorum. Yine en az 8-10 defa arabamdaki dezenfekteyi sıkıyorum. Birinden alıp, başka birine bulaştırabilirsiniz. Bu aslında sağlıklı yaşamın da gerekliliği." dedi.

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İBB bazı etkinlikleri, mart sonuna kadar iptal etti

Kaynak: AA

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İBB bazı etkinlikleri, mart sonuna kadar iptal etti

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